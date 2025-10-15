第35屆醫奉獎 林芳郁醫師獲特殊貢獻獎

第35屆醫奉獎海報。本報資料照片

第35屆醫療奉獻獎得主揭曉，今年主題是「北極星的守望」，個人奉獻獎得主為林慈龍等10名，特殊貢獻獎得主為林芳郁醫師，團體醫療奉獻獎為羅東聖母醫院社區醫學部，團體貢獻獎為癌症希望基金會，頒獎典禮將於11月1日舉行。

個人醫療奉獻獎得主10位，長居霧社30餘年的南投縣仁愛鄉健安診所醫師林慈龍，父親林金梁是第11屆醫奉獎得主。林慈龍秉承父志，捨棄山下優渥高薪及良好執業環境，上山行醫，近乎全年無休，接手扛起照顧原鄉部落居民的重擔。

精神科醫師林知遠在台北榮總玉里分院擔任院長期間，推廣「玉里模式」，推動康復之家及社區家園，讓原本只能老死精神病院的精神病患走出高牆，將玉里打造為療癒家園。

牙醫師黃福傳在屏東縣高樹鄉開設黃牙科診所，長期投入「醫療邊陲」的無牙醫鄉義診，參與原住民部落巡迴醫療團隊，定期到國小駐診，教導原住民兒童口腔衛教，致力於推動偏鄉醫療發展。

來自菲律賓的華僑陳明珠，是屏東恆春基督教醫院婦產科醫師，在台灣行醫34年，是駐守恆春最久的婦產科醫師，最艱難時期，只剩她一人撐起整個恆春的產科急救網，即使現在成為洗腎病人，依舊往返病榻與診間，把守護新生命視為最高使命。

南投縣鹿谷鄉衛生所主任胡錫鰹，1993年以公費生身分至偏鄉服務，一待超過30年。即便罹患三種癌症，仍堅守診間，陪伴病人走過大大小小的健康難關。

凡有助於山地醫療的事，南投埔里基督教醫院山地醫療科主任醫師賴力行都身體力行。他長達44年的行醫歷程，服務過6個單位，走遍南投縣各個山地部落提升醫療服務品質。

屏東基督教醫院小兒外科主任洪慶憲，36歲到屏基執業時，是屏北地區唯一的小兒外科醫師。27年過去，他仍是屏北地區唯一一位小兒外科醫師，憑一人之力照顧屏北小兒，許多人稱他為「國寶級醫師」。

「我是中醫師，一名行走在偏鄉與離島的醫者。」屏東縣吉隆中醫診所負責醫師郭春吉自我介紹。22年來，他每周到屏東泰武鄉山地部落及澎湖離島偏鄉巡迴看診，即使天氣惡劣、交通中斷，也從不失約，看診已超過一千個診次。

花蓮慈濟醫院名譽院長、骨科醫師陳英和，服務花東偏鄉近40年，醫術之傑出已記載在美國的教科書，讓世界看見台灣醫者的力量；醫德之春暖則刻在病人的心上。

投身護理工作逾34年的三軍總醫院護理部手術室護理長吳雪紅，曾參與中科院爆炸意外、復興航空空難事件、八仙塵爆事件等重大災難救護，也曾自願前往金門及澎湖支援服務，近年則積極推動器官捐贈及移植手術。

特殊貢獻獎得主林芳郁醫師，為心臟不整脈及瓣膜整形手術先驅，曾任三大醫學中心院長，並出任過衛生署長。在台大急診部主任時推展「急診到院前救護系統」（EMS），於院外即搶救病患於分秒；台大院長時，革除紅包文化，讓弱勢病人安心看病。

榮獲團體醫療奉獻獎的天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院社區醫學部，2000年成立，組醫療隊結合全人照護觀念，全年無休每日前進山地部落照顧偏鄉居民，醫療對象也擴展至監獄、養護機構等處。

團體貢獻獎得獎團體為財團法人癌症希望基金會，成立23年，當時癌症5年存活率不到5成，一群臨床醫師及護理師，不忍病人誤信偏方走岔路，2002年成立「癌症希望協會」，從舉辦小型講座、印製單張衛教、電話諮詢開始，努力將癌症照護觀念植入人心。