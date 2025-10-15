超商App疑廣告加熱菸！北市衛生局要查了 最重恐開罰2500萬

台北市衛生局近日接獲民眾檢舉，某超商App違法廣告加熱式菸品及組合元件多種品項價格等資訊。衛生局表示，上市生效前刊登廣告已違反菸害防制法，已發函請超商陳述意見，最高可處製造、輸入業者2500萬元罰鍰，處販售菸品業者50萬元罰鍰。

衛福部國健署今年7月底宣布有條件通過美國、日本2家加熱菸業者，共14項產品與4款組合元件可上市販售，並於9月完成上市前文件核定，2家業者分別自10月11日及10月19日起核准上市，但某超商在上市生效前，違法刊登廣告加熱式菸品及組合元件販售資訊，此舉涉嫌違反菸害防制法規定。

衛生局提醒，即使加熱式菸品及組合元件已獲核准上市，依菸害防制法規定，仍不得任何形式的廣告或促銷行為，已發函請超商陳述意見，將視調查結果盡速依法處辦。

衛生局呼籲，各業者應確實遵守相關規範，不得以任何形式進行所有菸品促銷、廣告，違者皆依法處辦。同時提醒加熱菸絕非無害產品，其含有尼古丁與多種有害物質，與傳統紙菸皆為成癮性菸品，應拒絕接觸及使用。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康