中衛推出粉紅絲帶口罩等防護用品 部分收益支持乳癌防治

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
十月是乳癌防治月，中衛再度響應粉紅絲帶運動，推出粉紅絲帶主題防護用品，並在十月期間提撥部分收益捐作癌症研究基金，延續企業社會責任精神。圖／中衛提供
十月是乳癌防治月,中衛再度響應粉紅絲帶運動,推出粉紅絲帶主題防護用品,並在十月期間提撥部分收益捐作癌症研究基金,延續企業社會責任精神。圖／中衛提供

10月是乳癌防治月，粉紅絲帶運動推廣「及早預防、及早發現、及早治療」的觀念，彰化的醫療防護品牌中衛（CSD）5年來都積極響應這項公益活動，今年再次推出粉紅絲帶主題防護用品，並在10月期間提撥部分收益捐作癌症研究基金。

中衛表示，根據國健署2022年統計，當年全台有1萬7366名女性罹患乳癌，發生率為每10萬人92.0人，為女性癌症之首，且有年輕化趨勢。衛福部自今年起將乳房X光攝影檢查補助對象，從45至69歲擴大至40至74歲女性，期望提升早期發現率，醫界指出，若能及早治療，乳癌5年存活率可超過9成。

粉紅絲帶運動是一個全球性的乳腺癌防治活動，訂每年10月為「粉紅絲帶乳腺癌防治宣傳月」，並設立專門的宣傳日，活動內容包括舉辦講座、健走、製作公益封面、以及在全球地標點亮粉紅色燈光等。今年包括美妝、航空及醫療防護等不同領域企業共同響應，透過各自場域宣導乳癌防治理念，呼籲民眾定期檢查、關心自身健康。

國內醫療防護品牌中衛（CSD）表示，中衛自2019年起參與粉紅絲帶公益行動，至今已累積捐助台灣癌症臨床研究發展基金會385萬元，今年再次發起公益活動，推出粉紅絲帶主題防護用品，並在10月期間提撥部分收益捐作癌症研究基金，延續企業社會責任精神。

中衛表示，今年醫療防護品牌再度將粉紅絲帶元素融入裸色系列的公益款成人平面口罩。產品自10月8日起於電商通路開始販售，每盒30片裝裝(兩款顏色各15片)，售價300元，銷售每盒提撥100元挹注癌症研究基金；10月1日到10月31日，購買公益款或櫻花粉成人系列口罩的消費者，可至品牌LINE官方帳號登錄發票參加抽獎。

十月是乳癌防治月，中衛再度響應粉紅絲帶運動，推出粉紅絲帶主題防護用品，並在十月期間提撥部分收益捐作癌症研究基金，延續企業社會責任精神。圖／中衛提供
十月是乳癌防治月，中衛再度響應粉紅絲帶運動，推出粉紅絲帶主題防護用品，並在十月期間提撥部分收益捐作癌症研究基金，延續企業社會責任精神。圖／中衛提供

