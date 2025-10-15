中衛推出粉紅絲帶口罩等防護用品 部分收益支持乳癌防治

10月是乳癌防治月，粉紅絲帶運動推廣「及早預防、及早發現、及早治療」的觀念，彰化的醫療防護品牌中衛（CSD）5年來都積極響應這項公益活動，今年再次推出粉紅絲帶主題防護用品，並在10月期間提撥部分收益捐作癌症研究基金。

中衛表示，根據國健署2022年統計，當年全台有1萬7366名女性罹患乳癌，發生率為每10萬人92.0人，為女性癌症之首，且有年輕化趨勢。衛福部自今年起將乳房X光攝影檢查補助對象，從45至69歲擴大至40至74歲女性，期望提升早期發現率，醫界指出，若能及早治療，乳癌5年存活率可超過9成。

粉紅絲帶運動是一個全球性的乳腺癌防治活動，訂每年10月為「粉紅絲帶乳腺癌防治宣傳月」，並設立專門的宣傳日，活動內容包括舉辦講座、健走、製作公益封面、以及在全球地標點亮粉紅色燈光等。今年包括美妝、航空及醫療防護等不同領域企業共同響應，透過各自場域宣導乳癌防治理念，呼籲民眾定期檢查、關心自身健康。

國內醫療防護品牌中衛（CSD）表示，中衛自2019年起參與粉紅絲帶公益行動，至今已累積捐助台灣癌症臨床研究發展基金會385萬元，今年再次發起公益活動，推出粉紅絲帶主題防護用品，並在10月期間提撥部分收益捐作癌症研究基金，延續企業社會責任精神。