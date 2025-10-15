響應「資助1000女孩」計畫 中醫大附醫、林增連慈善基金會伸援手
為響應世界展望會推動的「資助1000女孩」計畫，中國醫藥大學附設醫院去年5月前往尼泊爾，深入了解當地兒童與女孩面臨的多重困境，並啟動「尼泊爾女孩性別教育資助計畫」，今和長期公益夥伴林增連慈善基金會董事長林嘉琪分別各捐贈10萬美金。
中醫大附醫去年曾與世界展望會合作越南石城「乾淨水源 孩子救援」行動，獲得社會及國際廣泛關注。此次聚焦於不發達地區，致力改善「月經貧窮」與性別不平等，期盼透過知識教育的力量，發揮持續影響力，改變孩子的未來。
中醫大附醫、林嘉琪今邀請世界展望會年度代言人張艾嘉，三方共同簽署倡議，一同見證。林嘉琪說，她希望這個計畫能讓更多女孩勇敢逐夢、不再因性別或環境而受限。林增連慈善基金會長期關注婦幼健康與教育資源落差，希望藉由此次合作，串聯更多社會力量，讓善的循環持續擴散，陪伴更多孩子找到屬於自己的天空。
台灣世界展望會會長李紹齡說，非常感謝中醫大附醫對全球女孩權益的關注與行動支持，從越南到尼泊爾，不僅輸出專業，更傳遞愛與尊嚴，讓世界看見醫療的真正價值。
