憋氣造成高血壓！醫：血壓隨時波動 便祕、運動…一用力就升高

藝人威廉因「閃兵案」丟掉工作，手上4個節目全部暫停，今天終於出面坦然面對，靠憋氣裝高血壓造假診斷證明，自認是負面教材。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，血壓會有正常的上下波動頻率，只要一用力就會讓血壓突然上升，這是身體的正常生理反應，適時休息就會回復。

常到有人問：憋氣、便秘會讓血壓上升嗎？「確實會。」林謂文指出，血壓隨時處於波動狀態，受生理狀態、情緒反應、天氣變化及活動等多種因素影響，尤其上廁所時間過久，腹腔用力會讓胸腔及腹腔的壓力上升，血壓也跟著上升。而深呼吸之後閉氣用力，也會讓心臟血管的血液動力變化，血壓升高。

林謂文說，血壓短期波動屬於正常現象，不過要符合「免役體位」的條件有點難，因為需符合重度高血壓經治療6個月以上。所謂重度高血壓的定義為收縮壓大於或等於180mmHg，或舒張壓大於或等於110mmHg，這類患者需立即就醫，並依醫師指示接受藥物治療，並嚴格執行生活習慣的改善。

「重度高血壓的高危險群包括腎動脈狹窄、腎上腺腫瘤、內分泌疾病等，經過飲食、運動，生活習慣改變仍無法有效降低。」林謂文說，確診高血壓需要觀察多次測量值，大多數時間都偏高才需要進一步檢查和診斷。而高血壓可透過生活習慣調整和藥物治療來控制，必須長期抗戰。

過去，高血壓普遍認為是老人病，根據國健署公布的「2017-2020年國民營養健康調查」發現，20歲以上國人高血壓盛行率為27.3%，自知率為67.9%，仍有三成民眾不知道自己有高血壓。林謂文提醒，高血壓已經年輕化，肥胖是主因，再加上熬夜、作息不正常、菸酒等因素，長期累積恐提高猝死風險。