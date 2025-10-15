環境部表揚全國清潔隊模範人員 彭啓明：不能一天沒有清潔隊

快訊

中央社／ 嘉義縣15日電

環境部彭啓明今天參加全國模範清潔隊員及模範清潔隊長表揚典禮時，將清潔隊對台灣重要性與台積電相提並論；他說台灣若一天沒有清潔隊，會造成社會問題，環境部要增加清潔隊福利。

環境部今天在故宮南院舉行表揚典禮，公開表揚來自全國22縣市的102名模範清潔隊員、10名模範清潔隊長，以及14個推動清潔隊職業安全衛生管理表現卓越機關。

彭啓明致詞說，「我常說一句話，台灣一定要有台積電，可以讓我們更好，但我們不能一天沒有清潔隊，否則會造成很大社會問題」；他舉例花蓮光復鄉災後土石、垃圾堆滿路上像戰場，這就要清潔隊協助清除。

此外，今年7月颱風丹娜絲對嘉義與台南重成嚴重損害，僅嘉義廢棄物就達1萬多噸，台南也一樣，一下子就產生半年垃圾量，也是要靠清潔隊來處理。

彭啓明指出，未來遇到的天災只會愈來愈大、愈來愈強，環境部要向中央爭取一筆基金提高清潔隊福利，也提升清潔隊戰力。他規劃到各縣市清潔隊當半天清潔隊員，跟著清潔隊員一起走，讓全國人民知道清潔隊員辛苦，也要導入新科技提升工作效率，讓社會大眾更支持清潔隊工作。

針對花蓮風災處理情況，彭啓明說，這次有50萬人次志工到花蓮協助清理環境，加上全台清潔隊支援，今天應可打通光復鄉水溝。

