視障者也能煎牛排 盲人重建院推烹飪課助重返生活

今天是白手杖安全日，台灣盲人重建院中部服務中心推視障者烹飪團體課程，輔導從切菜、烹調到清潔都能安全完成，不只建立自信心、獨立生活，也期盼幫助視障者能復歸社會。

課程今天在重建院中部服務中心多功能教室舉辦，由3名生活自理老師帶領8名視障者學員，動手製作出煎牛排、玉米濃湯、香煎節瓜與法式鹹派等各式菜色，從洗菜、切菜、烹調到最後清潔工作，都由學員們一同完成。

生活自理老師黃鈺婷告訴中央社記者，有些視障者原先視力未受損時有烹飪經驗，但失明後就失去相關技能，透過課程教導他們如何用手的觸覺安全切菜，先從電鍋、微波爐等基礎料理開始嘗試，再依據住家環境進階到明火烹煮，讓他們能夠獨立生活。

「孩子都喜歡吃我煮的菜」學員許芸榕說，她失明前不常下廚，成為視障者才開始嘗試烹飪，在家常煮雞肉咖哩飯因為簡單美味，能幫家人做菜也感到很有成就感。

台灣盲人重建院中部服務中心主任巫承宗說，中心承接中市府視覺障礙者生活重建服務，開設手機、生活定向、烹飪等課程，從一對一量身打造的課程，到團體共同參與的課程皆有提供，幫助視障者能重返社會。

提到烹飪課程，巫承宗說明，視障者常仰賴外食有健康隱憂，透過自己動手料理，不只能更多元選擇食材，也能增加生活技能、獨立生活，加上屬於團體課程，讓學員們能彼此討論自身烹飪中的經驗與遇到的問題，共同解決及適應生活。

巫承宗表示，「白手杖」為視障者的行動輔具，希望透過白手杖安全日，喚醒大眾對於盲人的關注和提高盲人生活品質的推動，也需要各界的善心支持，並提供學校相關宣導課程，詳情可上台灣盲人重建院網站查詢。