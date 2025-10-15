立委籲建種豬基因資料庫 農業部：1個月內提方案

民進黨立委林岱樺今天在立法院質詢時指出，台灣豬隻生產效率低於國際平均，呼籲農業部應建立種豬基因資料庫，以提升養豬業競爭力。農業部長陳駿季承諾在1個月內提具體方案。

立法院經濟委員會今天邀陳駿季報告農業部業務。

林岱樺指出，台灣豬價飆漲，卻不是市場榮景，而是供給量萎縮，今年1至8月，豬隻供應量較去年同期減少22%，台灣豬隻的育成率比國際低，根據農業部畜牧產業的政策報告，台灣每頭母豬平均年生產上市肉豬頭數，較丹麥、荷蘭、西班牙、美國、加拿大等國的22至35頭水準低。

林岱樺說，台灣今年成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」，生產效率卻未見提升，農業部認為是台灣氣候潮濕炎熱，提供病媒與病原極佳孳生環境；不過，同樣氣候熱的巴西，在成為非疫區後，變成豬出口大國。

林岱樺認為，台灣若無法強化豬隻種源基因，提升生產效率，建立防疫韌性，在面對國際競爭壓力下，台灣豬農將無勝算。

林岱樺要求農業部，應建立全國種豬基因資料庫、建構豬隻微生物安全地圖、制定具排能減碳的「高效豬隻育種標章」。

陳駿季允諾，1個月內提出全國種豬基因資料庫具體方案，2個月內啟動豬隻微生物安全地圖試點計畫，1年內提出「高效豬隻育種標章」的方法論。