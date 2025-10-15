47項藥品退出台灣！藥師籲推動「藥品差額負擔」 救藥荒、挺國產藥

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
藥師公會全聯會常務監事李懿軒近期在社群發文，提出三大建議，包括推行差額負擔，增加藥品留在國內市場機會，鼓勵使用本土製造藥物，減少對國外進口依賴，並呼籲政府分析藥品退出市場理由，提出因應策略。本報資料照片
衛福部食藥署日前指出，截至今年9月底共47項藥物退出台灣，雖然其中46項已有替代藥物可用，仍引發民眾討論。藥師公會全聯會常務監事李懿軒近期在社群發文，提出三大建議，包括推行差額負擔，增加藥品留在國內市場機會，鼓勵使用本土製造藥物，減少對國外進口依賴，並呼籲政府分析藥品退出市場理由，提出因應策略。

李懿軒表示，市面上藥品廠牌眾多，同樣功能的藥物選項，也會汰舊換新，這對藥品供應任性有所幫助，但也代表市場競爭相對激烈，藥廠之間恐有「惡性競爭」情況出現。國內健保制度，對同成分、同劑型、同劑量等「三同藥物」需核給相同價格，但面對國際社會藥價快速變動，這項核價機制失去彈性，因此有人提出「藥品差額負擔」，健保只給付基本價，民眾使用較貴的品牌，超出價格需要自付。

不過，外界擔憂藥品差額負擔，會導致「窮人只能吃爛藥」。對此，李懿軒指出，藥品便宜與品質差未必完全畫上等號，目前醫學中心仰賴使用的不少藥品，都是國內學名藥廠所製，且藥品售價與大藥廠國際市場布局有關，有些藥物在台灣賣得貴，並非是用料較其他廠商厲害，而是各家藥廠基於獲利期待做出的定價措施，若某一市場未滿足期待，國外總部有可能隨時終止交易。

李懿軒表示，本土藥廠優先供應本地用藥所需，若尚未打入國際上其他市場，就只能與本地市場「共存亡」，基於這項特性，即使製造成本較高，仍由本地藥廠，供應國內用藥需求，是各國處理供應鏈問題重要策略，國內藥廠已通過相關檢驗標準，且食藥署實施定期稽查，藥品品質看得到、也顧得到，各界應多加使用台廠藥物，此舉可減少對國外進口依賴，也可增加國際談判時的籌碼。

藥品 健保 食藥署 藥師

