遠百週年慶起跑 利多優惠、潮牌領軍解鎖購物攻略

2025年週年全台購物熱潮蓄勢待發！遠東百貨今年率先釋出多項重磅優惠，由台中大遠百領銜開跑，遠百信義A13、板橋大遠百與新竹大遠百將於10月16日接力登場！今年遠東百貨週年慶不僅有多家新櫃進駐，更結合超多優惠與限量潮品，打造一場時尚與優惠兼具的年度購物盛事！

遠百信義A13引進獨家櫃

看準年輕族群對時尚趨勢的敏銳度與消費潛力，週年慶引進全台獨家櫃位Karl Lagerfeld、CAFUNÈ、acredo……打造話題新亮點。透過品牌多元化與風格創新，期望吸引更多年輕客層進店體驗，帶動整體業績成長。

遠百信義A13 acredo求婚鑽戒，獨家價136,000元起。 圖／遠百 提供

板橋大遠百新櫃登場

Vivienne Westwood搶在週年慶前開幕，10月16日~11月4日歡慶開幕擴大品牌日，單筆消費1萬元現抵1,000元，可累抵、滿2萬元贈限量珠寶盒乙份，精選配件5折、精選指定飾品8折。Boudoir新選香氛系列重磅回歸，打造Boudoir主題展示區，引導顧客深入體驗滿額禮與消費。凡消費指定金額贈送土星餅乾禮盒，10月18、19日14:00~18:00發放兌換券，憑券以及追蹤@Viviennewestwoodtaiwan IG帳號至專櫃兌換土星餅乾與精美飲品。

新竹大遠百特別加碼

整檔指定家用單筆滿1萬元送500元、小家電單筆滿1萬送200元，化妝品(即起~10月19日)、精品、黃金珠寶指定專櫃當日單櫃累計滿10萬元加送1,200元、50萬加送8,000元、100萬加送22,000元十足券。週年慶首4日10月16日~10月19日當日11:00在1樓廣場領取號碼牌，即可至6樓客服中心兌換「德恩奈抗敏感三效牙膏130g」，10月16日起憑新竹大遠百兒童卡友即可來店兌換「德恩奈兒童保健組」。

全台各項優惠，請筆記！

遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百週年慶祭出化妝品、內睡衣主打雙重優惠單筆滿2,000元送200元；百貨服飾累計滿5,000元送500元、累計滿5萬元再加送600元；國際精品首12日單筆滿1萬元送1,000元；大家電鎖定高消客單指定專櫃單筆滿1萬元送1,000元、保健器材單筆滿5,000元送500元。

針對信用卡週慶加碼超值回饋，13大銀行聯手出擊全館單筆6,000元分6期送200元、1萬元送400元；12大指定銀行刷數位3C(含APPLE)單筆1萬元分6期送500元，針對HAPPY GO卡友特別規劃點點成金紅利回饋活動，扣200點贈100元紅利券1張、扣500點贈250元紅利券1張，依此類推，點數越多換越多。

週年慶不僅購物優惠滿滿，更祭出限定滿額贈禮，帶給消費者滿載而歸的驚喜體驗。正式開打日起於服飾部門單筆消費滿10,000元即可兌換實用「四輪摺疊購物車」；第二週星期四起全館單筆消費滿2,000元，更可獲得「手提超霸杯」，環保便利一次擁有。

週年慶檔期

• 遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月16日(四) ~11月04日(二)

• 遠百桃園、遠百花蓮10月23日(四) ~11月11日(二)

• 遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月30日(四) ~11月18日(二)

• 遠百竹北11月13日(四) ~11月30日(日)

• 遠百板橋中山11月13日(四) ~12月02日(二)

板橋大遠百OMEGA全台獨家碟飛系列Ladymatic系列34毫米腕表，推薦價897,000元。 圖／遠百 提供