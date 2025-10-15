19日起連4天秋颱共伴影響 北部與東部防豪雨

快訊

中央社／ 台北15日電
颱風「風神」預估19至22日將與東北季風產生共伴效應，降雨持續，北部與東半部易有大雨或豪雨發生。聯合報系資料照
氣象署今天表示，熱帶系統最快明天增強為熱帶低壓、17日成為颱風「風神」，預估19至22日將與東北季風產生共伴（秋颱）效應，降雨持續，北部與東半部易有大雨或豪雨發生。

中央氣象署預報員鄭傑仁告訴中央社記者，目前熱帶系統還在關島一帶整合中，尚未成形，最快明天下半天會增強為熱帶性低氣壓、17日下半天成為颱風「風神」；綜整各國預測路徑以穿過巴士海峽至呂宋島之間、往海南島方向前進為主，少部分可能會偏向台灣。

鄭傑仁說明，至於暴風圈是否會觸及海上警戒範圍，需待增強為熱帶性低氣壓之後才能進一步觀察。

鄭傑仁表示，17日之前天氣大致晴朗穩定，但東北風迎風面降雨略為增多。基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區、大台北平地及恆春半島有零星短暫陣雨，午後高屏地區及各山區有零星短暫雷陣雨。

他指出，預估18日熱帶系統外圍帶來的水氣增加，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；午後降雨範圍略為擴大，嘉義以南地區及各山區有零星短暫雷陣雨。

鄭傑仁表示，19日至22日東北季風南下、影響，加上熱帶性低氣壓或颱風外圍環流，產生共伴效應的機會高。19至21日雨勢明顯，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨；22日中南部平地雨勢略趨緩，但北部、東半部仍有局部大雨或豪雨。

鄭傑仁說明，預估東北季風自19日起會影響一週，北部、東北部19日高溫降幅約攝氏6、7度，降至約27、28度，低溫約24度；中南部19日高溫仍可達33、34度，20日才會降至30度以下。

鄭傑仁提醒，19日東南部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島有長浪發生的機率；19至21日東半部、台南以北沿海及澎金馬有長浪發生的機率；其中20日南部沿海也有長浪發生的機率。

恆春 東北季風 豪雨

