防黑心豬腸 北市累計抽驗409件未檢出過氧化氫

防範民眾食入百威食品用工業級過氧化氫漂白的豬腸，台北市衛生局除執行停業處分、查封庫存，7日起稽查市售豬腸，截至15日上午10時止稽查616家次、抽驗409件豬腸，皆未檢出。

衛生局前一次於14日發布稽查結果，截至14日上午10時，累計稽查市售豬腸561家次、抽驗366件豬腸，均未檢出。對比後，今天更新的結果，新增稽查55家次及抽驗43件豬腸。

百威食品用工業級過氧化氫漂白的豬腸流入全台4縣市，除遭重罰、停業。北市部分，衛生局盤查中盤商利太肉店發現，從6月起向百威食品購買674公斤豬腸，每月批貨給林記麻辣豆腐店約100到120公斤，總計440公斤，其餘234公斤則賣給不特定市場散客。

為此，衛生局已於4日命麻辣豆腐業者下架並封存70公斤豬腸。截至7日為止，累計下架並封存145公斤豬腸，包含對從外縣市採購豬腸的阿宗麵線下架並封存75公斤。

採購數量、來源，與下架並封存的數字對比後，顯示仍有豬腸流入市面，北市衛生局從7日起啟動市售豬腸產品專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水）任務，稽查場域包含北市夜市、市場、通路賣場、小吃店及餐飲等。

衛生局補充，其實低濃度的過氧化氫可被人體腸道觸酶分解；若有人食入豬腸後有明顯嘔吐、腹痛症狀，請立即就醫治療。而買回的豬腸，可開鍋蓋水煮，讓水蒸氣揮發，並用水浸泡、多次換水，即可去除殘留的過氧化氫。