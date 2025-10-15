快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

防黑心豬腸 北市累計抽驗409件未檢出過氧化氫

中央社／ 台北15日電

防範民眾食入百威食品用工業級過氧化氫漂白的腸，台北市衛生局除執行停業處分、查封庫存，7日起稽查市售豬腸，截至15日上午10時止稽查616家次、抽驗409件豬腸，皆未檢出。

衛生局前一次於14日發布稽查結果，截至14日上午10時，累計稽查市售豬腸561家次、抽驗366件豬腸，均未檢出。對比後，今天更新的結果，新增稽查55家次及抽驗43件豬腸。

百威食品用工業級過氧化氫漂白的豬腸流入全台4縣市，除遭重罰、停業。北市部分，衛生局盤查中盤商利太肉店發現，從6月起向百威食品購買674公斤豬腸，每月批貨給林記麻辣豆腐店約100到120公斤，總計440公斤，其餘234公斤則賣給不特定市場散客。

為此，衛生局已於4日命麻辣豆腐業者下架並封存70公斤豬腸。截至7日為止，累計下架並封存145公斤豬腸，包含對從外縣市採購豬腸的阿宗麵線下架並封存75公斤。

採購數量、來源，與下架並封存的數字對比後，顯示仍有豬腸流入市面，北市衛生局從7日起啟動市售豬腸產品專案稽查及抽樣檢驗過氧化氫（雙氧水）任務，稽查場域包含北市夜市、市場、通路賣場、小吃店及餐飲等。

衛生局補充，其實低濃度的過氧化氫可被人體腸道觸酶分解；若有人食入豬腸後有明顯嘔吐、腹痛症狀，請立即就醫治療。而買回的豬腸，可開鍋蓋水煮，讓水蒸氣揮發，並用水浸泡、多次換水，即可去除殘留的過氧化氫。

衛生局 北市

延伸閱讀

漂白豬腸流入高雄民代轟抽檢不足 衛生局：未流入市面

防黑心豬腸流竄市面 北市抽驗366件未檢出過氧化氫

黑心豬腸流竄…北市衛生局國慶連假不打烊 稽查結果曝

百威黑心豬腸流竄全台！北市府勒令停業 6月起曾去過這些店家要注意

相關新聞

老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。家醫科醫師李思賢分享美國前心臟外科醫師史蒂芬．甘德里（Steven Gundry）的案例，指出這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

農地防猴害 陳駿季：再不處理未來5年獼猴進市區

台灣獼猴危害農作物，令農民苦惱。農業部長陳駿季今天答詢時表示，若再不積極處理，未來5年獼猴不只會出現在田間，還會進入市區...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

蛀牙、打鼾增失智風險！南山提健康白皮書 籲改善習慣

南山人壽攜手工研院今天在東方文華酒店舉辦「永續健康白皮書發布」記者會，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，並以醫學文獻探討生活...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

高鐵運量持續攀升 史哲擔心12組新車不夠用

台灣高鐵向日本採購12組新世代列車，預計2027年8月起陸續投入營運。面對高鐵運量持續攀升，董事長史哲今天說，搭乘人數成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。