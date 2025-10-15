跨越限制的藝術力量 臺灣企銀舉辦聽障藝術家林瑋萱創作個展

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆／台北即時報導

臺灣企銀邀請聽障藝術家林瑋萱舉辦《野野間Between the Wilds》創作個展，即日起現場展出15幅描繪山林森野的抽象畫作，每一幅作品是林瑋萱與山的對話、傾聽風的聲音，她引領觀者在靜謐的畫境中，感受無聲卻豐沛的生命力。

林瑋萱為重度聽障藝術家，自臺南藝術大學造形藝術研究所畢業後，進入竹科擔任助理工程師，並先後出版多本著作，具有多重身分的她仍持續創作，她會帶著速寫本走進山林觀察自然環境變化，從樹梢間的風吹動靜，到樹根從土中成長的紋理，林瑋萱利用炭筆帶有速度感與張力的筆觸，描摹大自然的細微痕跡，形塑出林瑋萱獨有詩意而純粹的作品。

此次《野野間》個展創作靈感，源自林瑋萱登山時所見的「樹冠羞避」現象，每個樹冠間保持著一定的縫隙，如同聽障者與人交流時的距離，但林瑋萱認為這並非隔閡，而是「等待」，等待理解、靠近，也等待彼此在沉默中找到共鳴，她將自身感受轉化為畫作，作品中保留線條與留白，讓觀看成為一種聆聽，希望觀者聽見內心的聲音，也聽見自然的回應。

臺灣企銀表示，林瑋萱跨越生理上的不便，將感知世界的方式化為視覺語言，並以藝術作為橋樑，提醒人們重新思考「傾聽」的意義，使畫作不只是視覺的享受，更是心靈的共鳴。未來臺灣企銀將持續實踐對藝文教育與文化公益的承諾，提供「意象大稻埕」藝文空間平台，透過藝術的交流與分享，為社會帶來更多正向的影響與溫暖的力量。

《野野間Between the Wilds-林瑋萱創作個展》即日起至12月26日止，每週一至週五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業部大廳（臺北市大同區塔城街30號）展出，例假日不開放，歡迎各界蒞臨欣賞。

臺灣企銀 藝術家

