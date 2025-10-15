快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

失智症躍升國人第二怕疾病 調查顯示愈年輕愈擔憂

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
南山人壽與工研院健康樂活聯盟發布《2025永續健康白皮書》，揭示國人生活習慣趨勢調查結果。圖左起南山人壽資深副總陳維新、總經理范文偉、董事長尹崇堯、工研院健康樂活聯盟副秘書長胡紀平、台北市立關渡醫院院長陳亮恭。圖／南山人壽提供
南山人壽與工研院健康樂活聯盟發布《2025永續健康白皮書》，揭示國人生活習慣趨勢調查結果。圖左起南山人壽資深副總陳維新、總經理范文偉、董事長尹崇堯、工研院健康樂活聯盟副秘書長胡紀平、台北市立關渡醫院院長陳亮恭。圖／南山人壽提供

失智症躍升國人第二怕疾病，而且愈年輕愈擔憂；南山人壽與工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟15日發布《2025永續健康白皮書》，結果顯示國人最擔憂的三種疾病，第一名是癌症，失智症躍升為第二名，第三才是心血管疾病。

南山人壽連續2年追蹤「國人生活習慣趨勢」，發現國人的運動與睡眠習慣，是不愛動又晚睡，47%國人每周運動時數低於1小時；而晚睡又睡不飽的現象普遍，約四成受訪者半夜12點後才就寢，且28%睡不到5小時。

長壽伴隨對失智的擔憂，由於塑膠微粒與睡眠不足都是失智危險因子，據研究指出，睡眠品質不佳，將會造成思考力認知功能下降、記憶力退化，有睡眠呼吸中止症者失智的風險增加約43％。

今年調查發現，高達50%國人曾失眠，且21%國人依靠助眠藥物；不只睡眠品質差，塑膠微粒更充斥民眾日常，又以年輕世代（18-30歲）最嚴重，42%年輕世代周周吃微波食品、43%周周喝瓶裝水，並有超過六成每星期使用1-2次以上免洗餐具，反觀熟齡世代（51歲以上）近半數習慣自備餐具。

南山人壽與工研院健康樂活聯盟合作整理醫學研究，針對國人擔憂的失智症，歸納出前期五病徵，即聽力變差、缺牙造成咀嚼不足、膽固醇血症（總膽固醇指數不正常）、睡眠呼吸中止症及語速變慢。

為此，南山人壽提出守護記憶五大行動：規律運動、充足睡眠、健康飲食、良好社交、定期健康檢查。鼓勵民眾在每一天的生活中付諸行動，照顧好自己，也一同創建失智友善的社會。

工研院健康樂活聯盟胡紀平副秘書長表示，參考歐洲失智症照顧，臺灣需建立四項重點：第一，宣導以健康生活型態，降低失智風險；其次，及早篩檢與介入以延緩病程；第三，建立完善照護網絡，強化患者自主生活能力；最後，減低照護者負擔各項措施及科技。透過預防、早期介入、社會包容與資源支持的完整策略，以讓失智者與照顧者有更好的生活品質。

失智症 南山人壽

延伸閱讀

蛀牙、打鼾增失智風險！南山提健康白皮書 籲改善習慣

喝下孟婆湯 沉浸式體驗失智者日常挑戰

看起來像失智 其實是憂鬱？ 注意三大「老年憂鬱症」警訊

南山人壽前三季賺206.6億元 二因素貢獻獲利

相關新聞

老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。家醫科醫師李思賢分享美國前心臟外科醫師史蒂芬．甘德里（Steven Gundry）的案例，指出這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

農地防猴害 陳駿季：再不處理未來5年獼猴進市區

台灣獼猴危害農作物，令農民苦惱。農業部長陳駿季今天答詢時表示，若再不積極處理，未來5年獼猴不只會出現在田間，還會進入市區...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

蛀牙、打鼾增失智風險！南山提健康白皮書 籲改善習慣

南山人壽攜手工研院今天在東方文華酒店舉辦「永續健康白皮書發布」記者會，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，並以醫學文獻探討生活...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

高鐵運量持續攀升 史哲擔心12組新車不夠用

台灣高鐵向日本採購12組新世代列車，預計2027年8月起陸續投入營運。面對高鐵運量持續攀升，董事長史哲今天說，搭乘人數成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。