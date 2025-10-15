失智症躍升國人第二怕疾病 調查顯示愈年輕愈擔憂

失智症躍升國人第二怕疾病，而且愈年輕愈擔憂；南山人壽與工研院健康樂活與智慧醫療照護聯盟15日發布《2025永續健康白皮書》，結果顯示國人最擔憂的三種疾病，第一名是癌症，失智症躍升為第二名，第三才是心血管疾病。

南山人壽連續2年追蹤「國人生活習慣趨勢」，發現國人的運動與睡眠習慣，是不愛動又晚睡，47%國人每周運動時數低於1小時；而晚睡又睡不飽的現象普遍，約四成受訪者半夜12點後才就寢，且28%睡不到5小時。

長壽伴隨對失智的擔憂，由於塑膠微粒與睡眠不足都是失智危險因子，據研究指出，睡眠品質不佳，將會造成思考力認知功能下降、記憶力退化，有睡眠呼吸中止症者失智的風險增加約43％。

今年調查發現，高達50%國人曾失眠，且21%國人依靠助眠藥物；不只睡眠品質差，塑膠微粒更充斥民眾日常，又以年輕世代（18-30歲）最嚴重，42%年輕世代周周吃微波食品、43%周周喝瓶裝水，並有超過六成每星期使用1-2次以上免洗餐具，反觀熟齡世代（51歲以上）近半數習慣自備餐具。

南山人壽與工研院健康樂活聯盟合作整理醫學研究，針對國人擔憂的失智症，歸納出前期五病徵，即聽力變差、缺牙造成咀嚼不足、膽固醇血症（總膽固醇指數不正常）、睡眠呼吸中止症及語速變慢。

為此，南山人壽提出守護記憶五大行動：規律運動、充足睡眠、健康飲食、良好社交、定期健康檢查。鼓勵民眾在每一天的生活中付諸行動，照顧好自己，也一同創建失智友善的社會。

工研院健康樂活聯盟胡紀平副秘書長表示，參考歐洲失智症照顧，臺灣需建立四項重點：第一，宣導以健康生活型態，降低失智風險；其次，及早篩檢與介入以延緩病程；第三，建立完善照護網絡，強化患者自主生活能力；最後，減低照護者負擔各項措施及科技。透過預防、早期介入、社會包容與資源支持的完整策略，以讓失智者與照顧者有更好的生活品質。