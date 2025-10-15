為台糖80歲暖壽 國寶級「346蒸汽五分車」24日復駛

高齡77歲、全台唯一有固定行駛班次的人氣糖鐵「346蒸汽五分車」，在進廠維修1年多後，將於10月24日重回溪湖糖廠載客奔馳。為慶祝這輛國寶級機車頭重磅回歸，10月24日起台糖公司將於溪湖糖廠鐵道文化園區推出為期3天的「台糖80‧346再出發」，為明年台糖80歲首獻暖壽，也為台灣鐵道再締新猷。

台糖公司15日於溪湖糖廠舉辦「台糖80‧346再出發」活動宣傳會，1948年出自比利時的「346蒸氣五分車」，在台糖副總經理蕭基淵、台糖中彰區處處長劉錦桂、彰化副縣長洪榮章的見證下，吐著白煙緩緩向前行駛，開啟新的篇章。

台糖宣告，「346蒸氣五分車」披著阿公級的勳章，沒有時光穿越，只有榮光延續，在幾近修復零件停產下，台糖完成不可能的任務，讓346安全上軌，若不是有老技師按古圖逐步拼裝，去年7月28日停駛可能即停役。

台糖表示，「346蒸氣五分車」將於10月24日上午9時復駛首航，台糖特別開放60組「346重啟糖鐵深度雙人體驗」名額，參與的民眾不僅可以搭乘首航列車，還能獲得以346蒸汽五分車燃燒後煤灰所製成的造型盆器，結合多肉植物創作專屬鐵道小物。此外，更能獨家收藏346蒸氣五車分紀念保溫瓶及紀念車票各1份。

台糖進一步說明，346蒸氣五分車復駛紀念車票，是由日本鐵道迷小宮和貴復刻早時糖鐵營業線車票形式，以鉛字活版印刷技術經過4次手工印刷程序而成，在台灣已不復見，極具收藏價值。

除了「346重啟糖鐵深度體驗」的參與者可以獲得外，10月24日、25日每班次(上午11時及下午2時)前100名單筆購入2張車票(需含1張全票)者，亦可獲贈紀念車票1張，數量有限，鐵道迷千萬不能錯過。

10月24日至26日「台糖80‧346再出發」系列活動，將於溪湖糖廠盛大展開，活動內容除了346蒸汽五分車復駛外，還有融合糖鐵歷史與表演藝術的「蒸汽火車沉浸式音樂劇」、適合親子同樂及音樂演出的「草原派對」、讓小朋友模擬販售糖品的「小小糖鋪長體驗站」，匯聚地方美食、糖業特色及文創商品的「湖糖大道市集」。