高鐵運量持續攀升 史哲擔心12組新車不夠用

台灣高鐵向日本採購12組新世代列車，預計2027年8月起陸續投入營運。面對高鐵運量持續攀升，董事長史哲今天說，搭乘人數成長率比當初評估高，擔心新車不夠用，已在未雨綢繆。

台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂12組台灣高鐵新世代列車採購契約，新車「N700ST」以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」作為參考。

史哲今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問時表示，目前12組列車正在打造中。他也坦言，從新車採購研議到簽約，歷經好幾年，且被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）推延，「不然理論上，應該更早有新車進來，我們今天不會這麼痛苦。」

台灣高鐵今年8月的日均旅運，達到23.4萬人次創新高，史哲指出，因為當初延誤，加上疫後大爆發，高鐵運量與當初評估確實有差異，搭乘人數成長率更高。

面對主持人詢問是否擔心新車不夠用，史哲坦言，有在擔心這件事情，並已未雨綢繆。

史哲預告，首組新車將於明年年中運送抵台，後續每兩個月將送來1、2組，並將進行測試，預計2027年8月起新車將陸續投入營運。

對於票價議題，史哲再度重申「2前提、1必要」，在達成持續精進服務品質、新車如期上路的前提後，一旦啟動評估已使用20年的34組列車汰舊換新，屆時勢必要面對調整票價議題。