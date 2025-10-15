快訊

洗腎20年竟罹患「餓骨症候群」 全身劇痛靠AI揪出多處細微骨折

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三軍總醫院腎功能室主任許舜能（左2）表示，透過AI助攻，可快速診斷並擬定個人化治療。記者廖靜清／攝影
一名67歲的呂女士，年輕時因腎臟外傷造成慢性腎臟病，後來出現尿毒症接受血液透析治療20年。長期透析併發嚴重副甲狀腺功能亢進，前年接受副甲狀腺切除手術，但術後出現「持續性餓骨症候群」，造成全身骨頭劇烈疼痛，連穿衣服都要靠家人幫忙，日常生活受限。

三軍總醫院腎功能室主任許舜能表示，腎臟功能衰竭，身體無法排泄磷，無法將維生素D活性化，使血磷上升或血鈣下降，造成骨頭病變。而身體不斷分泌副甲狀腺素，強行把骨頭裡的鈣「搬」出來，骨頭被掏空後變得脆弱，鈣質嚴重流失，即為「餓骨症候群」。

許舜能說，呂女士來到門診時，主訴全身骨頭痠痛，咳嗽時更痛，使用止痛藥也還是會痛。而觀察臨床數據變化，雖然進行副甲狀腺切除手術後有回復標準數值，但身體症狀非常糟。進一步照X光、骨骼掃描，發現有多處「肉眼看不見的微小骨折」與髖部恥骨骨折，屬於嚴重骨質疏鬆。

「洗腎患者一旦發生髖骨骨折，10年死亡率幾乎高達100%」許舜能說，許多洗腎病人罹患骨質疏鬆卻全然不知，因為初期沒有明顯症狀，等到發生骨折時才驚覺問題嚴重。而慢性腎臟病人因為礦物質及骨骼轉換代謝異常，骨折風險是一般人至少2.58倍以上。

許舜能指出，透過三總團隊自行研發的「AI智動化血液透析系統」、AI輔助診斷與個人化治療規畫，選用今年3月健保新制擴增給付的骨鬆藥物，並結合含磷鈣片與維生素D補充，三個月後病人骨密度由-4.2提升至-2.5，骨頭疼痛完全消失，不再需要止痛藥，大幅改善生活品質。

骨頭病變是長期透析常見的併發症之一，由於腎臟功能變差，體內的鈣、磷、維生素D、副甲狀腺素的平衡失調。許舜能強調，我國洗腎人口多，根據2023腎病年報，台灣每百萬人接受透析治療的比率全球第一，洗腎與腎臟病照護費用在健保花費中居高不下。

過去透析病人需要繁瑣的表單、表格提供正確的醫療照護，人工填寫導致效率低下，填寫錯誤還容易導致醫療疏失。三總研發的「AI智動化血液透析系統」不僅提升照護效率，能大幅改善病人安全。

腎臟病 骨折 甲狀腺

