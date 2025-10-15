快訊

子宮肌瘤大如籃球…「這」手術讓傷口從20公分剩2公分 取出4公斤重子宮

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
新光醫院婦科機械手臂暨微創中心主任李偉浩指出，過去傳統開腹手術會留下明顯的腹部傷口，患者必須住院長達一周，不僅造成工作中斷，且外觀也會改變，單孔機械手臂輔助手術能維持與開腹手術相同的治療成效。記者翁唯真／攝影
新光醫院婦科機械手臂暨微創中心主任李偉浩指出，過去傳統開腹手術會留下明顯的腹部傷口，患者必須住院長達一周，不僅造成工作中斷,且外觀也會改變，單孔機械手臂輔助手術能維持與開腹手術相同的治療成效。

44歲的女子多年前被診斷有「多發性子宮肌瘤」，長年來即使她得忍受腹脹、經血過多、貧血等困擾，仍不願接受手術，直到近期再次檢查發現，子宮受疾病影響，從12公分大長到28公分，外觀猶如籃球，患者原以為開刀得流下20公分傷口，後來採取微創手術取出子宮，僅留2公分傷口，且術後隔天出院，一周後正常上班。

新光醫院婦科機械手臂暨微創中心主任李偉浩指出，子宮肌瘤是女性骨盆腔最常見的腫瘤。通常不會直接危及生命，卻會造成長期困擾，對於直徑超過8公分的複雜性子宮肌瘤患者，傳統開腹手術可能留下一道從肚臍到恥骨的大傷口，患者不但需要細心照護傷口，還必須承受因外觀改變帶來的心理壓力。

李偉浩說，骨盆腔宛如一只堅硬的碗，可容納子宮、直腸和膀胱等重要器官，四周環繞著神經與血管。女性在生育過後，子宮大小約如一顆拳頭，未生育者的子宮較小，如同一顆雞蛋，當子宮僅有雞蛋大時，手術相對容易；而子宮肌瘤會讓子宮變得腫大，當骨盆腔空間受限，將增加手術難度。

李偉浩說，患者多年來，她持續忍受腹脹、經血過多與貧血的困擾，近期發現子宮已達28公分、最大顆的肌瘤已約20公分，有醫師建議接受切口長達20公分的開腹手術，才能完整取出子宮。但患者本身有蟹足腫，想到腹部會留下大傷口，蟹足腫還會讓疤痕肥厚，遲遲不敢動刀，後來得知有單孔機械手臂輔助的微創手術，才願意接受治療。

手術成功將她體內將近4公斤、如籃球大小的子宮取出，且患者腹部僅留下2公分的傷口，並將傷口隱藏在肚臍處，且患者手術當日即可下床活動，並於術後第2天出院。

李偉浩表示，過去傳統開腹手術會留下明顯的腹部傷口，患者必須住院長達一周，不僅造成工作中斷，且外觀也會改變。單孔機械手臂輔助手術能維持與開腹手術相同的治療成效，同時藉由單孔系統的 3D 立體視野與靈巧器械，能有效降低對周圍神經與血管的傷害，且傷口縮小至肚臍大小，讓醫師在狹窄部位也能更精準、安全地切除病灶。

李偉浩提醒，任何手術均有一定風險，患者應主動向醫師確認是否具備相關認證，並非所有患者都適合單孔機械手臂輔助手術，醫師會根據病灶大小、位置、疾病狀況及個人需求，提供最適合的治療方案。

