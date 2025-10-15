換季當心流感找上門 營養師授改善秘技：對症補營養

營養師高敏敏在Instagram發文表示，流感季一到總是「一人中標、全家共享」，從喉嚨痛、發燒到全身痠痛，全家都在痛苦。她說這些都是免疫系統在全力防禦的訊號，因此這時除了多休息，更要「對症補營養」。

高敏敏建議當出現各種流感症狀時，可以補充一些飲食來讓身體快點恢復：

發燒／補足水分與電解質

高敏敏表示，發燒時體溫會升高、出汗量增加，導致體內水分與鈉、鉀、鎂等電解質大量流失，因此建議多喝溫水或電解質飲或椰子水，維持體液平衡、穩定體溫、防止脫水與虛弱。

喉嚨痛／選擇軟質、好吞嚥的食物

喉嚨黏膜發炎時若吃太硬太熱會加劇不適，因此高敏敏建議可挑選優格、地瓜、南瓜、布丁等柔軟食物，滑順不刺激也能提供足夠能量與蛋白質，幫助喉嚨組織修復、減輕疼痛感。

疲倦無力／補蛋白質與高營養密度食物

感染流感後免疫系統將消耗大量能量，這時身體需要蛋白質來修復受損組織、合成抗體，鮭魚、豆腐、雞蛋、雞胸肉、毛豆、牛奶都是極佳來源，能維持肌肉量、補足體力、提升防護力。

全身痠痛／補充抗發炎營養與維生素C

發炎反應會釋放自由基引起肌肉與關節疼痛，藍莓、奇異果、芭樂、柳丁等富含維生素C可促進膠原合成、修復組織、減緩發炎反應。

另外，高敏敏也提醒，罹患流感時切勿吃以下食物：