高鐵研擬超尖峰指定車次自由座 史哲盼便利不打折

台灣高鐵運量持續攀升，董事長史哲先前拋出超尖峰時段實施「指定車次」自由座的想法，他今天表示，正在研擬中，並強調會盡量讓便利性不要打折。

台灣高鐵今年8月的日均旅運，達到23.4萬人次創新高，今年運量預計突破8000萬人次。史哲今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問時表示，通常下半年運量還會成長，數據很快就會被突破，這也就是為什麼旅客常抱怨高鐵在尖峰時段常常一票難求。

史哲強調，現有34組列車，除了車輛大修外，其餘列車都已開出。他也解釋高鐵為什麼無法延後收班的原因，主要是因列車在收班後進入基地，到清晨整備發車，中間僅4小時維修時間，而堅強的維修團隊，也是維持車輛妥適率關鍵。

高鐵現行自由座提供旅客隨買隨搭的彈性，史哲表示，自由座會受歡迎，是因為高鐵班次準點率非常高，「我們準點率，甚至可以說是高速鐵路世界第一」，這與台灣高鐵公里數短、鐵道系統相對單純有關。

不過，高鐵在尖峰或假日，不僅人潮擠爆自由座車廂，有時對號座車廂也站滿了人；史哲表示，對於對號座旅客的抱怨，站在營運者觀點，除了旅客搭乘舒適性外，更在乎安全，若旅客人數過多、在月台上的人太多，可能就有危險性，因此希望能均化搭乘自由座人數。

史哲提到，車廂玄關若都站滿人，也會造成對號座旅客上車困難；而現在旅客攜帶行李比例高，走道擠滿了人，也對下車旅客相當不便。

史哲先前提到，最快明年超尖峰時段將實施「指定車次」自由座，但他今天受訪過程面對主持人多次詢問，並未鬆口推行時間表。

「未來兩年新車上路前，大家要共體時艱。」史哲表示，將竭盡一切可能，不管是班次調整或動線改變，盡其可能讓旅客便利性不要打折。