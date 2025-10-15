快訊

出生3天因罕病先天性橫膈膜疝氣開刀 台大雲林分院今為幸運寶寶慶生

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大醫院雲林分院睽違五年，終於迎來小兒外科專長醫師陳永信（右四）到任，他是全台唯二同時擁有胸腔外科與小兒外科雙專長的醫師，今年8月為確診「先天性橫膈膜缺損」的新生兒緊急手術，院長馬惠明（左七）笑稱，這名小男嬰是「幸運寶寶」，院方今為他切蛋糕慶祝重生。記者陳雅玲／攝影
台大醫院雲林分院睽違五年，終於迎來小兒外科專長醫師陳永信到任，他同時擁有胸腔外科與小兒外科雙專長的醫師，8月報到不到一周就完成一例甫出生就確診「先天性橫膈膜缺損」的新生兒緊急手術，順利挽救小生命。院長馬惠明笑稱，這名小男嬰是「幸運寶寶」，院方今為他切蛋糕慶祝重生。

這名小男嬰出生5小時即出現嚴重呼吸困難，經小兒科緊急會診，確診為左側大型後外側先天性橫膈膜疝氣，導致腹部器官異位至胸腔。陳永信在嬰兒出生第三天為其開刀，手術中發現小腸、大腸、脾臟、腎上腺與腎臟全數移位，左肺發育不全，但所幸器官未壞死。經縫補橫膈膜後，手術順利完成，術後兩週康復出院，如今已滿兩個月，健康活潑。

陳永信指出，先天性橫膈膜疝氣為罕見疾病，每兩千至五千名新生兒中約有一例，若未及時治療，可能導致肺發育不全與呼吸衰竭，死亡率高達三成，治療須仰賴新生兒加護病房支持與手術團隊密切合作。

馬惠明表示，全台小兒外科醫師就像稀有動物一樣稀缺，雲林分院也是盼了5年才盼到，這名小男嬰一出生就面臨緊急情況，很幸運院內小兒外科醫師陳永信剛到任，及時為他開刀，真的是「幸運寶寶」。

陳永信的老師、外科部主任陳克誠也盛讚，陳永信手術技術扎實、反應迅速，是全台少見兼具胸腔與小兒外科專業的醫師。

來自台南的陳永信笑說，原本志願是當傳教士，父親一句「醫生與傳教士一樣，都能治癒人們的身心」讓他改變人生方向，決定先投身醫學，未來在往醫療傳道這條路上發展。他選擇小兒外科，是因為挑戰性高，也因為喜歡與孩子相處，「看到小朋友健康長大，是最有成就感的事。」

馬惠明指出，院內小兒外科團隊今年成立，提供更完整的醫療照護，包括一般小兒外科手術、新生兒急重症處理及肝膽腸胃手術等。院方也正進行新生兒加護病房整修，預計增設兩床，以提升急重症收治能量。

雲林縣衛生局表示，目前全縣僅若瑟醫院與台大雲林分院各有一名能執行小兒外科手術的醫師，陳永信的進駐，對地方醫療量能是一大助力。

