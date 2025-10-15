老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。示意圖／AI生成
手上、臉上出現老人斑,讓人好困擾,但其實只要「吃對食物」,就有望讓斑點消失。示意圖／AI生成

手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。家醫科醫師李思賢分享美國前心臟外科醫師史蒂芬．甘德里（Steven Gundry）的案例，指出這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

李思賢在臉書發文表示，甘德里認為老人斑並非單純的皮膚問題，而是全身老化的警訊，當皮膚出現黑斑，代表體內的氧化與纖維化反應也正在心臟、腦部與肺臟發生，是身體慢性發炎與代謝失衡的表現。

根據甘德里的理論，人體隨著年齡增長會因「糖化反應」導致組織僵硬，糖化過程中，糖分子與蛋白質結合形成「糖化終產物」（AGEs），這些物質會破壞膠原蛋白，使皮膚失去彈性、變暗沉並長出黑斑，同時也損害內臟組織。

甘德里指出，高溫烹調的食物例如糖醬烤雞、烤焦牛排，會產生大量糖化終產物並刺激胰島素與發炎反應，進一步促進皺紋與黑斑形成，因此建議以蒸、燉、低溫烘烤等方式取代煎、炸與炭烤，減輕身體的糖化負擔。

此外，過高的「類胰島素生長因子-1（IGF-1）」也會加速組織生長與纖維化，使皮膚提早老化。甘德里觀察到，飲食以扁豆、堅果、麻仁等植物性蛋白為主的人，IGF-1水平通常較低，皮膚狀況也更為緊緻、不易長斑。

李思賢補充，甘德里強調自己的斑點並非靠外用美白產品改善，而是從內而外調整生活習慣，關鍵在於控制血糖波動、減少糖化反應、提升腸道菌相健康，並以植物性蛋白為主要蛋白來源，當內在環境變年輕，外在的皮膚自然也會恢復光澤與彈性。

