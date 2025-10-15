快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》定檔12月24日聖誕跨年

聯合新聞網／ 聯合數位文創
宋柏緯、李沐在新片《那張照片裡的我們》重返1977年，電影充滿復古懷舊氛圍。圖／瀚草文創GrX STUDIO提供
宋柏緯、李沐在新片《那張照片裡的我們》重返1977年，電影充滿復古懷舊氛圍。圖／瀚草文創GrX STUDIO提供

瀚草文創GrX STUDIO 2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，由金牌監製湯昇榮、新世代導演鄭乃方聯手執導，聯合數位文創共同出品，集結金鐘女星李沐、人氣韓星振永、宋柏緯共譜台韓青春三角戀，正式宣布12月24日聖誕跨年檔上映，前導預告也首度曝光，三人情感交錯，映照出壓抑年代中，年輕人對愛與自由的渴望，震撼抗議場面扣人心弦，讓振永直呼：「看了起雞皮疙瘩！」

《那張照片裡的我們》集結金獎團隊打造，故事聚焦1977年桃園中壢，照相館攝影師賢英、韓國跆拳道教練金浩熙與熱血青年弘國之間的愛情與友情，三人的命運，因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變，這段相遇在生命中留下遺憾與成長。

李沐片中飾演有閱讀障礙的賢英，透過相機鏡頭看世界，她為電影苦學客語，挑戰極大，她說：「這是我鍾愛的故事，主角們的勇氣與信念給了我很多力量，期待能在電影院和觀眾見面！」宋柏緯在前導預告中彈吉他、跳舞樣樣來，他形容弘國是個「E人」，會演唱很多熱情又深情又激情的歌曲，對於電影安排在聖誕跨年檔，他開心回應：「感覺特別有意義，這是一部我自己也很想陪家人、朋友一起看的電影。」

韓星振永首度參與國際合作，他透露自己每次讀劇本都熱淚盈眶，這次勤練跆拳道，動作戲也不少，前導預告中全黑造型和跆拳道服兩種LOOK展現不同面向的英姿，還大秀中文。電影中除和李沐愛情線令人動容，與宋柏緯間的友誼也是一大看點，前導預告可見他跟宋柏緯「一人彈吉他一人唱歌」的美好同框畫面，已被不少影迷網友稱讚「好香」，讓人更加期待電影全貌。

《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永(右起)、金鐘女星李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀，正式宣布定檔12月24日上映。圖／瀚草文創GrX STUDIO提供
《那張照片裡的我們》集結人氣韓星振永(右起)、金鐘女星李沐以及宋柏緯共譜台韓青春三角戀，正式宣布定檔12月24日上映。圖／瀚草文創GrX STUDIO提供

首執導筒的「湯哥」湯昇榮拍片時曾數度流下男兒淚，對於新片即將上映，感性表示：「期待更多年輕朋友帶著父母、祖父母一起來電影院，回到1977年的生活裡，我們努力呈現經歷轉型期的台灣與世界！」鄭乃方導演則說：「我們不只是回望歷史，而是述說那份『相信的勇氣』，我想所謂的青春不只是年紀，而是仍然願意相信的心。這不只是他們的故事，也是我們的倒影。當燈暗下，銀幕亮起，你或許會看見── 那張照片其實也屬於你。」

2025年最浪漫的台韓愛情電影《那張照片裡的我們》，12月24日聖誕跨年檔全台上映。更多資訊請上 官方IG查詢。

電影院 愛情

延伸閱讀

強尼戴普大談生死戀！「地獄新娘」4K修復版20周年重返大銀幕

小心！Threads桃園跨年徵才廣告「係假ㄟ」 觀旅局提醒民眾勿受騙

「遭程青松公開對話」捲于朦朧事件　女星田海蓉電影遭抵制！首映會兩大主演男星都缺席

2025聖誕倒數月曆推薦！YSL、LUSH搶先看

相關新聞

老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。家醫科醫師李思賢分享美國前心臟外科醫師史蒂芬．甘德里（Steven Gundry）的案例，指出這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

農地防猴害 陳駿季：再不處理未來5年獼猴進市區

台灣獼猴危害農作物，令農民苦惱。農業部長陳駿季今天答詢時表示，若再不積極處理，未來5年獼猴不只會出現在田間，還會進入市區...

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

蛀牙、打鼾增失智風險！南山提健康白皮書 籲改善習慣

南山人壽攜手工研院今天在東方文華酒店舉辦「永續健康白皮書發布」記者會，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，並以醫學文獻探討生活...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

高鐵運量持續攀升 史哲擔心12組新車不夠用

台灣高鐵向日本採購12組新世代列車，預計2027年8月起陸續投入營運。面對高鐵運量持續攀升，董事長史哲今天說，搭乘人數成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。