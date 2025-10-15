影／經民連：「全真瑜珈」倒閉是中資精心策畫的資本掠奪 非單純經營不善
台灣經濟民主連合研究員黃承瀚、智庫召集人賴中強、研究員黃亭偉，上午在立法院舉行記者會，指TRUE YOGA 全真瑜珈健身（全真台灣）宣布自10月1日起停止營業，全台13家據點同步關閉。台灣經濟民主連合指全真倒閉的元兇，是中國「山西省人民政府國有資產監督管理委員會」（山西省國資委）旗下的「山西建設投資集團有限公司」。
黃承瀚表示全真瑜珈倒閉是中資滲透掏空台灣的資本劇碼，「全真台灣」的崩潰並非單純的經營不善，而是一場精心策畫的資本掠奪，揭示了中國國有資本如何利用法律與金融工具的滲透、控制，摧毀一家辛勤經營的台灣企業。黃承瀚表示華控康泰由「中國健康管理投資公司」控股，再往上追溯，經過「華融泰香港」、「深圳華融泰」等層層境外公司，其最終的實益擁有人，正是「山西省人民政府國有資產監督管理委員會」旗下的「山西建設投資集團有限公司」，也就是中國的國有企業。
黃承瀚指對於實際在台灣營運、擁有高現金流的「全真台灣」，卻刻意只收購其控股公司29%的股權，透過間接持股比例精準控制在29%，華控康泰成功地規避了中資審查，使True Yoga Holdings Limited 在法律上不被認定為「中資具有控制力」的企業，因此不算中資來台投資，然而它卻透過掌握母公司股權、 品牌授權、簽訂不平等合約與提供高利貸等方式，取得了對「全真台灣」實質上的生殺大權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言