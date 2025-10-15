影／經民連：「全真瑜珈」倒閉是中資精心策畫的資本掠奪 非單純經營不善

台灣經濟民主連合研究員黃承瀚、智庫召集人賴中強、研究員黃亭偉，上午在立法院舉行記者會，指TRUE YOGA 全真瑜珈健身（全真台灣）宣布自10月1日起停止營業，全台13家據點同步關閉。台灣經濟民主連合指全真倒閉的元兇，是中國「山西省人民政府國有資產監督管理委員會」（山西省國資委）旗下的「山西建設投資集團有限公司」。

黃承瀚表示全真瑜珈倒閉是中資滲透掏空台灣的資本劇碼，「全真台灣」的崩潰並非單純的經營不善，而是一場精心策畫的資本掠奪，揭示了中國國有資本如何利用法律與金融工具的滲透、控制，摧毀一家辛勤經營的台灣企業。黃承瀚表示華控康泰由「中國健康管理投資公司」控股，再往上追溯，經過「華融泰香港」、「深圳華融泰」等層層境外公司，其最終的實益擁有人，正是「山西省人民政府國有資產監督管理委員會」旗下的「山西建設投資集團有限公司」，也就是中國的國有企業。