快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

影／經民連：「全真瑜珈」倒閉是中資精心策畫的資本掠奪 非單純經營不善

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台灣經濟民主連合研究員黃承瀚（中）、智庫召集人賴中強（右）、研究員黃亭偉（左）上午在立法院舉行記者會。指全真瑜珈健身倒閉的元兇是中國的國有企業。記者黃義書／攝影
台灣經濟民主連合研究員黃承瀚（中）、智庫召集人賴中強（右）、研究員黃亭偉（左）上午在立法院舉行記者會。指全真瑜珈健身倒閉的元兇是中國的國有企業。記者黃義書／攝影

台灣經濟民主連合研究員黃承瀚、智庫召集人賴中強、研究員黃亭偉，上午在立法院舉行記者會，指TRUE YOGA 全真瑜珈健身（全真台灣）宣布自10月1日起停止營業，全台13家據點同步關閉。台灣經濟民主連合指全真倒閉的元兇，是中國「山西省人民政府國有資產監督管理委員會」（山西省國資委）旗下的「山西建設投資集團有限公司」。

黃承瀚表示全真瑜珈倒閉是中資滲透掏空台灣的資本劇碼，「全真台灣」的崩潰並非單純的經營不善，而是一場精心策畫的資本掠奪，揭示了中國國有資本如何利用法律與金融工具的滲透、控制，摧毀一家辛勤經營的台灣企業。黃承瀚表示華控康泰由「中國健康管理投資公司」控股，再往上追溯，經過「華融泰香港」、「深圳華融泰」等層層境外公司，其最終的實益擁有人，正是「山西省人民政府國有資產監督管理委員會」旗下的「山西建設投資集團有限公司」，也就是中國的國有企業。

黃承瀚指對於實際在台灣營運、擁有高現金流的「全真台灣」，卻刻意只收購其控股公司29%的股權，透過間接持股比例精準控制在29%，華控康泰成功地規避了中資審查，使True Yoga Holdings Limited 在法律上不被認定為「中資具有控制力」的企業，因此不算中資來台投資，然而它卻透過掌握母公司股權、 品牌授權、簽訂不平等合約與提供高利貸等方式，取得了對「全真台灣」實質上的生殺大權。

台灣經濟民主連合研究員黃承瀚表示，全真瑜珈倒閉是中資滲透掏空台灣的資本劇碼。「全真台灣」的崩潰，並非單純的經營不善，而是一場精心策畫的資本掠奪。記者黃義書／攝影
台灣經濟民主連合研究員黃承瀚表示，全真瑜珈倒閉是中資滲透掏空台灣的資本劇碼。「全真台灣」的崩潰，並非單純的經營不善，而是一場精心策畫的資本掠奪。記者黃義書／攝影

全真 瑜珈

延伸閱讀

全真瑜珈無預警停業遭控詐欺 北檢分案偵辦

民團擬上街抗議中資惡意掏空全真瑜珈 籲檢方徹查

全真瑜珈勞權說明會百人參與 北市：視情況再辦第2場

新北消保官協調全真瑜珈 會員可限時取回私人物品

相關新聞

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。家醫科醫師李思賢分享美國前心臟外科醫師史蒂芬．甘德里（Steven Gundry）的案例，指出這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

驚人紀錄！日關西機場30年來行李「零遺失」 極細膩關鍵曝光

日本關西國際機場（Kansai International Airport，KIX）近日登上國際媒體版面，原因不是交通癱瘓或航班延誤，而是…

高鐵研擬超尖峰指定車次自由座 史哲盼便利不打折

台灣高鐵運量持續攀升，董事長史哲先前拋出超尖峰時段實施「指定車次」自由座的想法，他今天表示，正在研擬中，並強調會盡量讓便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。