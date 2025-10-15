快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

【專家之眼】從「寧靜車廂」爭議看台灣公共文化的成熟之路

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學前校長
高鐵「寧靜車廂」政策一出，輿論譁然，支持者認為這是文明乘車的重要一步，反對者則指其缺乏同理心。圖／聯合報系資料照片
高鐵「寧靜車廂」政策一出，輿論譁然，支持者認為這是文明乘車的重要一步，反對者則指其缺乏同理心。圖／聯合報系資料照片

高鐵寧靜車廂」政策一出，社會輿論譁然。支持者認為這是文明乘車的重要一步，反對者則指其缺乏同理，讓家長與孩子成為被放大的「噪音來源」。這場爭論表面上是關於車廂管理，實則映照出台灣社會在公共空間裡對「秩序」與「包容」的文化拔河。

高鐵此舉原意在於提升乘車品質，讓民眾在長途旅程中享受片刻安寧。根據調查，近九成乘客支持這項措施，顯示多數人渴望「安靜的公共環境」。但政策落地後，卻被家長視為壓力來源。當母親被迫帶著哭鬧的孩子走出車廂、當自閉症孩童被舉牌警示、當「乖乖」餅乾成了安撫工具，許多人心中的問號變成了不安與委屈。政策設計者希望建立秩序，卻意外打開了社會對「公共空間誰能發聲」的辯論。

公共政策的最大挑戰不在於初衷，而在於細節。日本新幹線的「寧靜車廂」運作多年，並非以禁止為主，而是以「默契」為基礎。那是一種集體文化的內化，不需明文警示，也能自我約束。反觀台灣，高鐵以行政手段強化規範，卻未同步建立社會共識與包容文化，導致勸導制度變成壓力來源。正如古語所言「治大國若烹小鮮」，治理公共空間也需柔性技巧與人性體察。制度若失於僵硬，善意也會成為壓力。

面對批評，高鐵並非毫無作為，主動表示勸導對象僅限「講手機、看影片不戴耳機、大聲交談」三種狀況，並不包含嬰幼兒或失能旅客，且強調會持續精進親子友善措施。但問題在於社會情緒已被點燃，即使政策無錯，但執行現場的一張警示牌、一句過於直接的提醒，都可能讓家長感到被標籤化。政策與文化之間的落差，就在這一念之間。

此事凸顯出台灣公共空間治理的兩難，如何在尊重個體自由與維護集體秩序之間取得平衡。寧靜車廂爭議，反映出的是「公共禮儀」與「社會包容」兩種價值的對話。對多數乘客而言，安靜是一種權利；對家長而言，孩子的哭聲是一種自然。問題不在於誰對誰錯，而在於我們是否能彼此理解在有限空間中共同呼吸、共處，而非互相指責。

從長遠來看，這場爭論或許是台灣公共文化進化的契機。它讓我們重新思考，文明不僅只是靜默，還包括理解與同理。真正的「寧靜」，並非消除聲音，而是讓不同聲音能和平共存。當社會能在爭論中找到尊重的界線，才能邁向成熟的公共生活。

高鐵若要重新獲得民心，未來的方向不應只是宣導寧靜，而是設計更具彈性的「多元共乘文化」。例如可設立「親子區」或「安靜區」供旅客選擇，並強化員工訓練，讓執行規範的人懂得人情之理。教育部門與媒體也可同步推動「寶寶哭泣我OK」文化，讓社會在理解中學會包容。

當制度能兼顧秩序與人情，當社會能理解「安靜」與「溫度」並非對立，台灣的公共空間將不再是衝突的戰場，而是文明的象徵。文明不是沒有聲音，而是能聽懂別人聲音的世界。這或許正是高鐵「寧靜車廂」事件，留給我們最值得省思的啟示。

寧靜車廂 高鐵 壓力

延伸閱讀

高鐵寧靜車廂惹民怨！「千錯萬錯都是我們的錯」史哲道歉…被轟：酬庸不意外

北車通緝犯性侵案 婦團籲加強公共空間安全監控

高鐵急換寧靜車廂圖卡：提供孩子點心不是施壓！「親子專用車廂」會是解方？

高鐵車內驚見頭頂插針男！他嚇傻「可以這樣？」 網揭真相：越久越好

相關新聞

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。家醫科醫師李思賢分享美國前心臟外科醫師史蒂芬．甘德里（Steven Gundry）的案例，指出這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

驚人紀錄！日關西機場30年來行李「零遺失」 極細膩關鍵曝光

日本關西國際機場（Kansai International Airport，KIX）近日登上國際媒體版面，原因不是交通癱瘓或航班延誤，而是…

高鐵研擬超尖峰指定車次自由座 史哲盼便利不打折

台灣高鐵運量持續攀升，董事長史哲先前拋出超尖峰時段實施「指定車次」自由座的想法，他今天表示，正在研擬中，並強調會盡量讓便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。