小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

張瑜芹在臉書發文指出，市售退熱貼為了營造「清涼感」，通常含有高濃度薄荷醇（Menthol）成分，對特定族群具潛在毒性。特別是2歲以下嬰幼兒，應完全避免使用，因為薄荷醇等揮發性物質容易穿透皮膚進入體內，刺激尚未發育完全的神經系統，嚴重時可能引發抽搐或癲癇；若貼在靠近口鼻的部位，高濃度氣體還可能刺激氣管，引起呼吸道痙攣，導致窒息或呼吸抑制。

她也提醒孕婦應謹慎使用，由於經皮膚吸收的化學物質可能進入血液循環，孕期的安全原則應是「非必要、非醫囑，不接觸」，避免任何潛在風險。

此外，對於蠶豆症（G6PD缺乏症）患者而言，退熱貼中的薄荷醇更是「絕對禁區」，一旦接觸，可能導致急性溶血反應，嚴重時恐危及生命。

張瑜芹呼籲，若長期出現疲倦、睡眠不佳等問題，應尋求專業醫師協助，檢查甲狀腺功能、貧血或睡眠障礙等原因，她強調：「退熱貼是設計用來『物理輔助降溫』的產品，不是玄學小物！」