短效胰島素缺藥風波落幕…食藥署續推胰島素自製 提供業者藥物研發諮詢

國內年初開始爆發嚴重胰島素缺藥，糖尿病友常用速效胰島素缺貨將近一年，直到本月才恢復供貨。速效胰島素仰賴國外藥商供應，由於業者將產能轉為投入獲益較高的減肥產品，全球均有供應問題。為此，衛福部食藥署指出，將持續與國內廠商舉行胰島素自製相關會議，並協助後續規劃、提供藥品研發諮詢服務。

速效型胰島素「諾易筆」供應商，今年3月開始向食藥署通報缺藥，並持續控貨，也就是優先供應合約廠商，期間一度傳出病人無法在基層藥局領到藥物，必須重新回醫院掛號。藥廠原預計明年1月恢復供應，食藥署居中協調，提前在本月恢復供應。食藥署13日於西藥醫療器材供應平台公告，諾易筆已在10月7日全面恢復正常供應。

食藥署長姜至剛指出，該署於速效型胰島素藥品短缺期間，舉行多場溝通會議，邀集藥商、相關醫學會、藥師團體等，協調藥品穩定供應，同時積極督促藥商，向國外原廠爭取貨源，並妥善分配，目前藥商已與國外製造廠商協調進口貨源，可確保未來持續供貨。另，為維持胰島素藥品穩定供應，食藥署與國內業者舉行胰島素自製會議，協助後續規劃並提供藥品研發諮詢服務。

基層藥師協會理事長沈采穎說，她2、3個月前向速效型胰島素廠商叫貨，直到上月才終於到貨，因數量需求較少，向盤商叫貨的藥局，因缺藥期間盤商不易取得藥品，恐無法立即恢復供應，即使改為直接廠商叫貨，也要排隊等上一段時間，由於本次缺藥時間相對較長，預計恢復供貨之後，需花費約2至3周，各藥局貨品才會陸續到位。