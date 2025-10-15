快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

短效胰島素缺藥風波落幕…食藥署續推胰島素自製 提供業者藥物研發諮詢

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
食藥署10月13日公告，諾易筆已於10月7日恢復供應，並指出，將持續與國內廠商舉行胰島素自製相關會議，並協助後續規劃、提供藥品研發諮詢服務。本報資料照片。
食藥署10月13日公告，諾易筆已於10月7日恢復供應，並指出，將持續與國內廠商舉行胰島素自製相關會議，並協助後續規劃、提供藥品研發諮詢服務。本報資料照片。

國內年初開始爆發嚴重胰島素缺藥，糖尿病友常用速效胰島素缺貨將近一年，直到本月才恢復供貨。速效胰島素仰賴國外藥商供應，由於業者將產能轉為投入獲益較高的減肥產品，全球均有供應問題。為此，衛福部食藥署指出，將持續與國內廠商舉行胰島素自製相關會議，並協助後續規劃、提供藥品研發諮詢服務。

速效型胰島素「諾易筆」供應商，今年3月開始向食藥署通報缺藥，並持續控貨，也就是優先供應合約廠商，期間一度傳出病人無法在基層藥局領到藥物，必須重新回醫院掛號。藥廠原預計明年1月恢復供應，食藥署居中協調，提前在本月恢復供應。食藥署13日於西藥醫療器材供應平台公告，諾易筆已在10月7日全面恢復正常供應。

食藥署長姜至剛指出，該署於速效型胰島素藥品短缺期間，舉行多場溝通會議，邀集藥商、相關醫學會、藥師團體等，協調藥品穩定供應，同時積極督促藥商，向國外原廠爭取貨源，並妥善分配，目前藥商已與國外製造廠商協調進口貨源，可確保未來持續供貨。另，為維持胰島素藥品穩定供應，食藥署與國內業者舉行胰島素自製會議，協助後續規劃並提供藥品研發諮詢服務。

基層藥師協會理事長沈采穎說，她2、3個月前向速效型胰島素廠商叫貨，直到上月才終於到貨，因數量需求較少，向盤商叫貨的藥局，因缺藥期間盤商不易取得藥品，恐無法立即恢復供應，即使改為直接廠商叫貨，也要排隊等上一段時間，由於本次缺藥時間相對較長，預計恢復供貨之後，需花費約2至3周，各藥局貨品才會陸續到位。

食藥署 藥品 藥局

延伸閱讀

年初爆缺藥…病友一度憂用藥斷炊 食藥署公告「速效胰島素」恢復供應

【重磅快評】黑心腸多吃4個月 姜至剛足堪大谷翔平封號？

47項藥品退出台灣！姜至剛保證不影響臨床用藥 修法要求通報缺藥

鏟子超人憂過敏先買藥 盼災害中發揮功能 藥師籲加速處方藥轉類指示藥

相關新聞

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。家醫科醫師李思賢分享美國前心臟外科醫師史蒂芬．甘德里（Steven Gundry）的案例，指出這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

驚人紀錄！日關西機場30年來行李「零遺失」 極細膩關鍵曝光

日本關西國際機場（Kansai International Airport，KIX）近日登上國際媒體版面，原因不是交通癱瘓或航班延誤，而是…

高鐵研擬超尖峰指定車次自由座 史哲盼便利不打折

台灣高鐵運量持續攀升，董事長史哲先前拋出超尖峰時段實施「指定車次」自由座的想法，他今天表示，正在研擬中，並強調會盡量讓便...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。