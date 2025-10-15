維也納少年合唱團快閃故宮 「世界最美聲音」訪台獻唱維也納版五月天

今天上午來逛故宮的民眾有福了，因為他們聽到了「世界最美聲音」。維也納少年合唱團今天上午快閃故宮，他們站在故宮正館入口大廳的國父銅像前，獻唱「睡魔小精靈 (Sandmännchen)」、「青鳥 (The Blue Bird)」、「飛翔: 在青空中畫一片藍 (Volare: Nel blu dipinto di blu)」等三首歐洲在地民謠，純淨清亮的歌聲吸引許多觀眾駐足。帶團的義大利指揮尼可洛·莫雷羅（Niccolò Morello）透露，此次訪台，特地為台灣觀眾準備三首限定曲目:台灣歌謠「雨夜花」、「望春風」，以及五月天代表作「知足」。

玉山銀行長期致力於支持優質藝文活動，期盼透過藝術的力量，為社會注入更多正向與溫暖的能量。今年，玉山銀行第12度邀請奧地利國寶「維也納少年合唱團」來台巡演，將於10月18日於高雄衛武營音樂廳、10月21日於台北國家音樂廳、10月22日於新竹市演藝廳，10月23日於台中市中山堂展開全台巡演。

維也納少年合唱團創立於1498年，是世界上歷史最悠久且最具聲望的合唱團之一，傳唱至今已逾500年。這群年齡介於9至14歲的音樂小天使，以純淨悅耳、宛如天籟的歌聲感動無數聽眾，被譽為「世界最美聲音」。

合唱團以四位奧地利歷史上最具代表性的作曲家—海頓、莫札特、舒伯特與布魯克納為名，分為四個團隊輪流在世界各地巡演。今年由「舒伯特團」擔綱來台演出，並由新上任的義大利指揮尼可洛·莫雷羅首次領軍。

傳大藝術指出，莫雷羅為備受讚譽的鋼琴家與指揮，曾與維也納愛樂、倫敦交響樂團等國際知名樂團合作，風格細膩而富感染力，本次首度帶領維也納少年合唱團來台。他表示，此次來台的演出曲目包括為慶祝「圓舞曲之王」約翰·史特勞斯二世誕辰200週年所演出的「維也納氣質」與經典圓舞曲「藍色多瑙河」，同時也演出舒伯特最知名的歌曲「魔王」、普契尼歌劇「杜蘭朵」中的「在東邊群山上」，取材自民謠「茉莉花」等。

還在學齡的這群小天使，隨行有兩位教師指導學業，讓他們兼顧表演與學業，離團後能以足夠的學識走往下一段人生。此次到故宮，參訪文物上「文化課」也是重點。在導覽員的解說下，他們參觀了2008年故宮赴奧地利維也納藝術史博物館精品展「物華天寶」中的展品，了解台奧交流的意義；也欣賞了成員暱稱為「pork stone(豬肉石)」的肉形石。好幾位團員對於「北宋白瓷嬰兒枕」的互動式解說大感興趣，當聽到這種白瓷做的枕頭雖然硬梆梆，但對於古人來說卻是消暑聖品，無不睜大眼睛大感驚訝。

●「玉山音樂饗宴—維也納少年合唱團」，10月18日在高雄衛武營音樂廳，21日在台北國家音樂廳，22日在新竹市

演藝廳，23日在台中市中山堂演出。門票由 OPENTIX 兩廳院文化生活熱賣中，玉山卡友享85折，玉山世界卡／無限卡享8折優惠，詳情請洽主辦單位傳大藝術(02)2771-5676，購票網址https://www.opentix.life/event/1942513744103194625?tapeID=en01fIBNz。