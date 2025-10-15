快訊

民進黨3縣市初選決戰時程出爐 陳亭妃、林俊憲明年1月民調決勝負

館長直播嗆斬首總統 今赴刑事局接受詢問…突大喊「我好怕」

女罹子宮肌瘤肚大如懷孕 微創擺脫痛又醜困擾

中央社／ 台北15日電

1名有蟹足腫體質的40多歲女性，因害怕開腹手術疼痛、擔心疤痕醜陋，強忍子宮肌瘤不適多年，持續惡化肚大像懷孕；單孔機器手臂問世，取出4公斤重、巨嬰般子宮，傷口僅2公分。

子宮肌瘤是女性骨盆腔常見腫瘤，新光醫院婦科機械手臂暨微創中心主任李偉浩今天在衛教記者會指出，雖然通常不會直接危及生命，但隨著病程演進，會造成月經量多或經期延長、經痛加劇、下腹部疼痛或壓迫感等症狀。

李偉浩說，對於直徑超過8公分的複雜性子宮肌瘤患者，傳統開腹手術可能會留下一道長長的傷口，一路從肚臍到恥骨，照顧困難外，患者也要承受因為外觀改變帶來的心理壓力。

若是有蟹足腫體質的人，壓力更是倍增。李偉浩曾遇到1名40多歲女性患者，幾年前被診斷出多發性子宮肌瘤時，子宮已長到12公分大小；而還沒有生育過的子宮，正常大小約5公分、跟網球差不多。

當時他院醫師表示，恐怕只能選擇傳統開腹手術，無法採用微創手術，這名個案想到自己有蟹足腫體質，忍不住心生退意，多年來持續忍受腹脹、經血過多與貧血的困擾；過了2年再次就診檢查，子宮竟已長到28公分，如果真的要動手術，切口至少20公分。

李偉浩說，這名個案四處尋求微創治療方案，最後輾轉來到他的診間，正好今年單孔機器手臂問世，患者終於鼓起勇氣接受治療，取出重達4公斤的子宮，「這如果是寶寶都算是巨嬰了」，且傷口僅約2公分、恢復快，術後第2天就出院、1週左右就重回職場，至今沒有發生蟹足腫狀況。

單孔機器手臂手術2018年在美國上市，台灣今年正式取得許可證。李偉浩提醒，單孔機器手臂手術能維持與開腹手術相同的治療成效，任何手術均有一定風險，醫師會根據病灶大小、位置、疾病狀況及個人需求，提供最適合的治療方案。

子宮肌瘤 微創手術 患者

延伸閱讀

「橋牌社」女星范宸菲結婚當媽了！曬婚照藏玄機

生完「心跳飆200」新手媽肺栓塞命危微創溶栓術救命

閔孝琳「身形圓潤」遭疑懷孕？親曬全身自拍照暖心回應

懷孕時曾被楊銘威阻止嗑蛋糕　方志友抓狂「要吃掉你的蜥蜴」

相關新聞

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

老人斑「靠吃的」就能不見！醫實測僅一年回春 關鍵在穩血糖

手上、臉上出現老人斑，讓人好困擾，但其實只要「吃對食物」，就有望讓斑點消失。家醫科醫師李思賢分享美國前心臟外科醫師史蒂芬．甘德里（Steven Gundry）的案例，指出這位醫師過去手上布滿黑斑，後來透過「低糖化飲食」與「調整腸道健康」，僅用一年時間便讓斑點幾乎淡化消失。

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

小拇指貼「退熱貼」助眠法超夯 醫籲3種人別碰：恐危及生命

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠，起床時還很清爽、減少疲勞沉重感，這波熱度也延燒到台灣來，不少網友跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。對此，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹提醒，這項看似無害的偏方，其實對孕婦、嬰幼兒而言是巨大的健康陷阱，對蠶豆症患者更是「絕對的禁區」。

驚人紀錄！日關西機場30年來行李「零遺失」 極細膩關鍵曝光

日本關西國際機場（Kansai International Airport，KIX）近日登上國際媒體版面，原因不是交通癱瘓或航班延誤，而是…

蛀牙、打鼾增失智風險！南山提健康白皮書 籲改善習慣

南山人壽攜手工研院今天在東方文華酒店舉辦「永續健康白皮書發布」記者會，揭示國人生活習慣趨勢調查結果，並以醫學文獻探討生活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。