女罹子宮肌瘤肚大如懷孕 微創擺脫痛又醜困擾

1名有蟹足腫體質的40多歲女性，因害怕開腹手術疼痛、擔心疤痕醜陋，強忍子宮肌瘤不適多年，持續惡化肚大像懷孕；單孔機器手臂問世，取出4公斤重、巨嬰般子宮，傷口僅2公分。

子宮肌瘤是女性骨盆腔常見腫瘤，新光醫院婦科機械手臂暨微創中心主任李偉浩今天在衛教記者會指出，雖然通常不會直接危及生命，但隨著病程演進，會造成月經量多或經期延長、經痛加劇、下腹部疼痛或壓迫感等症狀。

李偉浩說，對於直徑超過8公分的複雜性子宮肌瘤患者，傳統開腹手術可能會留下一道長長的傷口，一路從肚臍到恥骨，照顧困難外，患者也要承受因為外觀改變帶來的心理壓力。

若是有蟹足腫體質的人，壓力更是倍增。李偉浩曾遇到1名40多歲女性患者，幾年前被診斷出多發性子宮肌瘤時，子宮已長到12公分大小；而還沒有生育過的子宮，正常大小約5公分、跟網球差不多。

當時他院醫師表示，恐怕只能選擇傳統開腹手術，無法採用微創手術，這名個案想到自己有蟹足腫體質，忍不住心生退意，多年來持續忍受腹脹、經血過多與貧血的困擾；過了2年再次就診檢查，子宮竟已長到28公分，如果真的要動手術，切口至少20公分。

李偉浩說，這名個案四處尋求微創治療方案，最後輾轉來到他的診間，正好今年單孔機器手臂問世，患者終於鼓起勇氣接受治療，取出重達4公斤的子宮，「這如果是寶寶都算是巨嬰了」，且傷口僅約2公分、恢復快，術後第2天就出院、1週左右就重回職場，至今沒有發生蟹足腫狀況。

單孔機器手臂手術2018年在美國上市，台灣今年正式取得許可證。李偉浩提醒，單孔機器手臂手術能維持與開腹手術相同的治療成效，任何手術均有一定風險，醫師會根據病灶大小、位置、疾病狀況及個人需求，提供最適合的治療方案。