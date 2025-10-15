驚人紀錄！日關西機場30年來行李「零遺失」 極細膩關鍵曝光

日本關西國際機場（Kansai International Airport，KIX）創下了全球最令人驚嘆的旅遊紀錄之一。自1994年啟用以來，該機場30年內未曾有任何一件乘客行李永久遺失，堪稱全球最可靠的行李處理機場。

據「每日郵報」報導，關西機場位於大阪灣的人工島上，是通往大阪、京都、神戶等城市的重要樞紐，每年處理數百萬名旅客與行李，光是2023年就處理了超過1,000萬件。即便如此，根據官方說法，至今從未發生過「行李遺失找不回來」的案例。

這項壯舉也讓關西機場八度獲得Skytrax世界機場大獎「全球行李處理最佳機場」的殊榮，實至名歸。

根據航空科技公司SITA的2024年數據，全球共計有3,340萬件行李在運送過程中遭到錯誤處理，雖較前一年（3,380萬件）略有下降，但仍是一大旅遊痛點。其中，歐洲的行李遺失率是其他地區的兩倍，反觀亞太地區，尤其是日本，則擁有全球最低的失誤率。

根據《日經亞洲》報導，關西機場之所以能維持如此紀錄，關鍵在於其極度嚴謹的行李處理流程。從託運到裝載，每一個環節都進行人工與系統雙重查核。所有行李都需經過三重標籤檢查，並依照航空公司專屬手冊進行裝卸。

一旦發現標籤不符或行李放錯班機，工作人員會立刻搜尋機艙、停機坪與分類倉庫，確保行李在數日內交還乘客。此外，機場還設定目標：旅客下機後15分鐘內，行李必須抵達轉盤。

關西機場對細節的講究也體現在其他服務上——濕掉的行李會被擦乾、把手統一朝外放置方便旅客提取，甚至如樂器等易碎品也由工作人員親手交還乘客，不經由輸送帶處理。

儘管服務品質無可挑剔，關西機場卻也面臨一個長期隱憂：地層下陷問題。

這座斥資約1,400億日圓（約台幣301億元）打造、橫跨兩座人工島的大型機場，自1994年啟用以來，已經下沉超過11.5公尺。初步估算預測其50年內會下沉約8公尺，但目前已大幅超標。

關西機場的結構設計為了因應地震採用可彎曲跑道等抗震技術，然而機場本體的龐大重量，也對底下的黏土與淤泥造成持續壓力，導致下陷速度高於預期。