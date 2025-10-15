小拇指貼「退熱貼」有助好睡？ 醫：因「這件事」發出睡眠訊號

近日有日本網友分享助眠妙招，將「退熱貼」剪下適中長度，繞小拇指貼一圈，當晚就能好好入眠。影片曝光後，台灣網友也跟著嘗試，許多人在Threads分享心得，有效、無感的意見都有。精神科醫師楊聰財表示，退熱貼不是安眠藥物，其關鍵為睡前儀式，向大腦發出「該睡覺了」信號，從而幫助睡眠。

楊聰財指出，退熱貼並不含有任何能改變睡眠機制或中樞神經活動的藥理成分，其主要成分通常是水凝膠（Hydrogel），利用水分蒸發來達到物理性降溫和散熱的效果，有時會添加薄荷醇等成分產生涼感。有可能是退熱貼舒緩過度活躍的神經，末梢降溫的效果讓身體放鬆，達到助眠效果。

網友分享，「起床時會覺得比較清爽跟減少疲勞沉重感」、「試了之後直接睡過頭」、「兩隻手都貼一覺到天亮」。楊聰財說，睡得很舒服的原因，除了體溫調節外，跟安慰心態、睡前儀式有關。安慰劑效應（Placebo Effect）是合理解釋，當相信某種方法有效時，大腦亦會透過「神經可塑性」連結睡眠。

楊聰財說，使用「退熱貼」屬於偏方，並沒有直接的科學依據來治療失眠，但執行「貼退熱貼」這個動作，形成了睡前儀式，跟深呼吸、閱讀、聽安眠曲、簡單瑜伽或伸展動作等一樣，促使大腦的睡眠中樞發出鎮靜波，以穩定的心情與生理狀態慢慢迎接睡眠。

坊間還流傳許多助眠的偏方，如數羊、睡前喝熱牛奶、戴特殊手環、聽助眠聲波等，楊聰財說，有些人覺得有效，但在嚴謹的科學或醫學研究中，仍缺乏足夠的證據支持其有效性，或其效果主要歸因於心理因素。

「如果在上床後30分鐘內仍無法入睡，就可能存在入睡困難的問題。」楊聰財表示，睡眠首重養成固定作息時間，即使在周末，也應盡量維持固定的睡覺和起床時間，幫助身體建立穩定的生理時鐘。白天小睡時間過長或過晚，會影響夜間入睡；小憩建議控制在30分鐘內，並在下午3點前結束。