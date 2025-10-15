準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶擾動96W路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，根據最新預報，速度有明顯加快的情況，應該跟前期（今天到周六）太平洋高壓很強勢有關，導致位於東風波動內的96W也跟著快速西進，同時強度逐漸增強，有機會在周五至周六陸續發展為熱帶性低氣壓或輕度颱風。

他說，預估周日熱帶擾動96W就會進入呂宋島，下周一就會一路闖進南海東北部，然後此時北方有稍強的西風短波槽東移，導致太平洋高壓在96W北方出現弱點，引導力量減弱，移動速度才會變慢下來。下周二、下周三因為中高層引導明顯較弱，後續96W可能會在中低層東北季風推動下，緩慢向西到西南移動，趨向香港以南、海南島以東海面並且強度逐漸減弱。

路徑仍可能有變化，吳聖宇表示，但應該還是以經過呂宋島進入南海的可能性較高，除非北方的西風槽提早東移，高壓提早減弱，96W經過台灣以南的時候才有可能更往巴士海峽靠近。

目前要注意的仍是共伴效應的狀況，吳聖宇表示，由於東北季風周日就會南下，同時96W也開始經過呂宋島，外圍暖濕空氣北上，配合底層東北季風涼冷空氣，迎風面北部、東半部、恆春半島的降雨會逐漸開始出現，東北季風迎風面的北海岸、東北角到宜蘭一帶有局部較大雨勢出現機會。

吳聖宇表示，到了下周一，96W進入南海東北部，配合太平洋高壓東退，高壓邊緣東南風跟颱風外圍東南風疊加，暖濕空氣北上會更為明顯，冷暖空氣對峙的情況下，有機會在台灣北方、東北方海面到東海一帶形成鋒面系統。

在這個暖濕空氣北上、鋒面建立的過程中，他說，迎風面的北部、東半部、恆春半島持續會有降雨的情況，並且有局部較大雨勢發生機會，由於這一天偏東到東南風比較強勢，迎風面降雨較大的區域應該會相對偏向宜花東一帶，對花蓮災區應該會比較有壓力。

吳聖宇表示，下周一晚間開始到下周三之間，東北季風會再度加強，也就是短波槽東移後，東北季風強度有再一次增強的趨勢，有機會把在台灣北方、東北方海面上冷暖空氣對峙的鋒面系統往東、往南推動，鋒面尾端有機會掠過北部、東北部、東部一帶，大台北地區、北部山區、東北部地區的降雨增大，後續也會繼續影響到東部的花東一帶。在鋒面通過的這一段時間內，可能會是降雨最大，也最符合所謂共伴效應的一段時間，值得注意。

鋒面移動愈快的話，吳聖宇表示，降雨的時間就會比較短，鋒面形成、通過的位置比較偏向琉球群島一帶的話，強降雨的位置也會比較偏向海面上通過，因此這部分的預報也還有變數，值得再觀察，但是這一段時間（20日晚間起到22日）應該是需要特別注意的。

吳聖宇表示，順利的話，下周四之後鋒面東移離開，同時96W也減弱遠離，有機會恢復到比較正常的東北季風型降雨天氣，並且持續到下個周末期間。

目前預報還在調整，吳聖宇表示，還沒有完全確定，但是大趨勢看起來，的確對台灣的天氣應該會有比較明顯的影響，即使不直接侵台，也要注意降雨的情況，尤其是大台北、北部山區、東半部地區以及恆春半島一帶都要小心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

熱帶擾動96W路徑潛勢預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

