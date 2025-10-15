鹿港兒童沙坑浪犬群聚 民眾多次釋放誘捕犬隻 立委要求妨礙公務應開罰

近日彰化縣鹿港體育場旁兒童遊戲沙坑有超過20隻遊蕩犬群聚，許多家長擔心有安全疑慮，因此不敢將孩子前往。即使鹿港鎮公所設置誘捕籠，但有愛狗人士不斷打開誘捕籠放走犬隻。立委今表示，民眾妨礙公務應被阻止或開罰。農業部長陳駿季承諾2周內提出相關辦法。

為維護公共安全，鹿港鎮公所自9月底已開始該區域遊蕩犬的誘捕，透過設置誘捕籠的方式執行。然而卻不斷有民眾擅自打開誘捕籠放走犬隻，經勸導仍毫無改善，也讓當地民眾對安全相當擔心。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。立委張雅琳質詢指出，地方在鹿港體育場旁的兒童遊戲沙坑放置誘捕籠抓狗，但民眾卻擅自放走犬隻，結果卻無法處理，動保處再怎麼認真誘捕，但這些愛心民眾卻能使其無法執行，妨礙公務的民眾確實應該被阻止，甚至要有相對的處罰。

陳駿季說，現在確實無法可罰，但地方執行單位可以先插牌告示，妨礙執行公務的話，應有相關規定可處理。

張雅琳說，如果放走的狗沒咬人是萬幸，反之就是很嚴重的事情，妨害捕捉行為的法律空白應該研議。陳駿季表示，會研議不用動到法規的方式，用相關辦法處理即可，承諾2周內可提出。

張雅琳還說，鹿港體育場並沒有被畫入人犬衝突熱區，通報上是否有落差？陳駿季表示，透過App讓民眾自主通報會是好辦法，有很多照相App可以修改，修改並不難，申請核准上架需有大約2周的時間。