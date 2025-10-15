患慢性病7旬翁染A流併發肺炎 喘氣住院2週治療

70歲老翁有慢性阻塞性肺病及心律不整，日前他在家發燒，喘到連走幾步都困難，緊急送醫確診為A型流感，併發肺炎，胸部X光片更顯示大片白霧，呼吸功能急遽惡化，住院2週治療。

光田綜合醫院今天發布新聞稿，胸腔內科醫師簡格凌表示，70多歲老翁因慢性阻塞性肺病，導致原本肺功能就差，此次流感使呼吸道症狀嚴重，須依靠氧氣面罩維持呼吸。雖然投予抗病毒藥物與抗生素，仍因併發症多，恢復相當緩慢，一般流感多住院1週，但老翁住院2週後才穩定出院。

簡格凌表示，流感並非咳嗽、發燒的小毛病。部分患者會突然出現「喘到講不出話」的危險徵兆，代表呼吸道已有嚴重感染或肺炎。尤其是慢性病患、免疫功能低下者最易急速惡化。高風險族群如糖尿病患者、長期使用免疫抑制劑者、癌症治療中病人，甚至心血管疾病或慢性肺病患者，一旦感染流感，重症與死亡風險都會顯著上升。

簡格凌說，近期收治一名28歲年輕患者，確診流感後同樣因呼吸困難需要住院治療。很多人以為只有長者或小孩會出現重症，但其實年輕族群若本身免疫力不佳，或延誤就醫，也可能一樣嚴重。

簡格凌強調，預防重症的最好方法就是「接種疫苗」，打疫苗雖無法百分之百避免感染，但能大幅降低重症風險，65歲以上長者、6個月以上幼兒、孕婦及慢性病患者，都是政府公費疫苗的對象，應把握時間完成接種。