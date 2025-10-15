退化性關節炎不是年長者專屬 醫曝：用此療法可大幅改善疼痛

快訊

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

據統計，60歲以上國人約半數罹患退化性關節炎，女性高於男性且有年輕化趨勢。台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒指出，現今50出頭出現膝關節骨刺或關節磨損患者增加，多與不正確運動姿勢、劇烈運動的過度磨損，或完全缺乏運動、肌肉萎縮有關，透過「高頻熱凝療法」可有效緩解疼痛。

85歲黃先生罹患退化性膝關節炎逾10年，關節嚴重變形、疼痛難耐，長年使用藥物治療、復健、關節內注射類固醇與玻尿酸等自費療程，但效果有限，還需服用高劑量止痛藥控制疼痛，甚至日前就醫還需靠輪椅代步。

李宜軒醫師評估患者已符合換人工關節條件，但考量年紀及手術風險，患者及家屬優先考量其他治療及止痛方式，最終以「高頻熱凝療法」治療一周後，疼痛減輕近8成，也恢復行走能力。

李宜軒指出，該技術過往多用於椎間盤突出、滑脫等脊椎神經壓迫造成的下背痛、坐骨神經痛的止痛治療，近來也運用至膝關節退化，執行方式在局部麻醉下，以X光定位將電極導針導引至膝蓋的3個主要感覺神經叢，確認施行目標後，接上電源線輸出高頻電波，藉由熱能與電效應，使引起疼痛的神經失去傳導疼痛的能力，降低疼痛。

通常治療效果在一周內顯現，普遍可維持半年至一到兩年，但若有急性感染、心律調節器或正在服用抗凝血劑者不適用此治療，需由醫師進行評估。

醫師表示，退化性關節炎可透過X光查看軟骨縫隙、有無骨刺、疼痛情況或是否積水等評估退化程度，通常中度以前多藉由藥物、復健、肌力訓練與體重控制改善，中晚期患者可能需要置換人工關節，呼籲民眾平時可游泳、騎腳踏車或瑜珈等低衝擊運動維持腿部肌耐力和關節功能，若膝關節出現不適應盡早就醫，以免錯過治療時機。

