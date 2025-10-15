快訊

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
史哲今天接受Yahoo「齊有此理」專訪，針對寧靜車廂議題，他坦言從沒想過寧靜車廂會對家長有壓力。圖／高鐵提供
史哲今天接受Yahoo「齊有此理」專訪，針對寧靜車廂議題，他坦言從沒想過寧靜車廂會對家長有壓力。圖／高鐵提供

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道歉，沒有把事情講清楚，「千錯萬錯都是我們的錯」，但也坦言考量市場性、經濟效益，加上新車上路前大量的搭車人數，「沒有餘裕可以創造親子車廂的空間」。

史哲今天接受Yahoo「齊有此理」專訪，針對寧靜車廂議題，史哲表示，過去高鐵客訴高達7成都是反映講電話太大聲、觀看影片沒有用耳機等，針對部分乘客反映為何不集中車廂實施寧靜車廂，是因為「就算不集中，也不能大聲喧嘩、大聲講電話啊」。

史哲說，透過實質滿意度調查，高鐵服務滿意度高達9成，大家都知道高鐵服務很好，他自己來到高鐵後，也認為應要珍惜這樣的好服務。而9月22日寧靜車廂措施上路後，每天都會統計客訴情況。

史哲指出，根據統計，每日勸導案件約700至800件，乍聽之下好像很多，但高鐵一天有100至200班次，等於每班次約僅5件勸導，這5件還要分散至12節車廂，其中5成勸導案件為講手機太大聲、沒戴耳機聽音樂、看影片占2成，剩餘2成為大聲喧嘩，而抱怨小孩吵鬧則為零星個位數案件。

史哲說，這樣的客訴情況也符合9月22日寧靜車廂上路前的情況，因為實施前就是近8成反映講電話太大聲，實施後到勸導案件也是近8成為講電話的問題，因此寧靜車廂措施就是針對問題在治療，並沒有針對家長及小孩。

史哲表示，今年8月宣布實施寧靜車廂時就講得很清楚，沒有針對孩童，嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，都是以安撫、溝通為原則。對於近期的風波感到遺憾，但做交通服務業，第一件事情就是說對不起，「沒有把事情講得很清楚，千錯萬錯都是我們的錯」。

史哲坦言，從沒想過寧靜車廂與小孩有關係，實施後發現家長有壓力。車上及手牌上寫的是「輕聲交談，互相體；播放影片，請戴耳機；需要通話，請至玄關」，對於家長認為使用這樣的文字覺得被針對，他可以理解。

史哲分享，他有3個小孩，其中2個是兒子，小男生在成長的過程中非常好動，作為家長的他幾乎每天都在道歉。當初帶孩子去搭高鐵時，「吵都是小事，他們甚至還曾爬到行李架上，根本把高鐵當湯姆龍」，可以理解媽媽平時帶小孩的壓力很大。

至於是否設置親子車廂，史哲表示，日本新幹線沒有設置親子車廂，有些火車有，但小孩會吵鬧多半出現在長程路程，但高鐵多為1小時內的短程路程；高鐵是顛覆公共運輸的交通事業，但也需考慮市場性、是否有本錢、經濟效益是否足夠支持，提供小孩更歡樂的空間。

史哲進一步指出，到底是要提供更有趣的空間，還是設置真正的親子車廂，很多家長及民間團體有不同的意見，「因此從現實營運上無法做到這件事情」。

為推動「寧靜車廂」措施，台灣高鐵原在每個座椅椅背後放置宣傳圖卡，但目前已全數撤下。聯合報系資料照
為推動「寧靜車廂」措施，台灣高鐵原在每個座椅椅背後放置宣傳圖卡，但目前已全數撤下。聯合報系資料照

