心跳消耗差異大 追蹤心率可預防健康風險

心率變化健康指標

《ScienceAlert》報導，科學家分析健身應用程式的運動數據，並比較靜止心率和每日總心跳次數。結果發現，在靜止心率較低情況下，受過耐力訓練的運動員與一般成年人相比，每天可減少約11500次心跳。

事實上，一個人每天的心跳總數反映出心臟在睡眠、壓力和運動等活動中所做出的反應，而心臟也會進行推拉運動，即在靜止時儲存心跳，在運動時消耗心跳。如此一來，人們應更加注意身體負荷和精神負荷之間的關聯。

如今，運動監測器可以持續測量心率變化，也能將心跳次數總合起來，並將其轉化為新的健康指標。對此，每日心跳次數的升高可能意味著活動量變大，也可能反映出焦慮、體能不佳、攝取咖啡因或中暑等現象。

心率異常有效預警

《獨立報》報導，心率變化是了解身體如何應對生活需求的重要指標，而持續偏高的靜止心率會增加心臟病、中風和早逝的風險。另外，心率變異性反映出心跳間隔時間的變化，可作為衡量壓力和情緒健康的有效指標。

因此，如果心率變化能幫助人們注意到心跳次數的異常現象，便能夠鼓勵人們在疲倦感來臨之前，事先進行更溫和的活動，以避免突發性的危險症狀發生。

