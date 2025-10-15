國道用輔助駕駛系統 高公局歸納6路況恐失準撞車

高公局今天提醒，國道駕駛人若開啟輔助駕駛系統，有6種路況可能導致系統無法即時或正確辨識前方物件，包括與前車速差過大或前車為靜止狀態，恐有衍生交通事故潛在風險。

台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日連假自10月24日至26日共3天，預計國道湧現車潮。交通部高速公路局今天新聞稿提醒，輔助駕駛系統並非「自動駕駛」，用路人應隨時注意路況以即時制動，更不可雙手離開方向盤。

高公局指出，目前台灣市售車輛配備輔助駕駛系統，雖然有自動跟車（ACC）及車道置中（LKC）等功能，有助行車穩定性，但對路況變化的反應仍相當侷限。彙整車主手冊內容，6種路況可能導致輔助駕駛系統無法即時或正確辨識前方物件，進而衍生交通事故潛在風險。

高公局說明這6路況為：

1、與前車速差過大或前車為靜止狀態（如：故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛）。

2、前車未行駛於車道正中間。

3、上下坡度或彎道曲度變化較大路段。（影響雷達偵測角度）

4、旁車突然切入車道前方或前車突然轉向。

5、濃霧、雨天或強光等特殊天候環境。（影響雷達和鏡頭的效能）

6、特殊形式之車輛、摩托車，靜止行人。（無法正確辨識該類人、車）

高公局提醒，車輛在高速行駛下，應變時間相當有限，當開啟輔助駕駛系統時，仍應保持安全車距，注意車前動態，避免分心或鬆懈，並瞭解輔助駕駛系統適用範圍和限制，遵守車輛使用規定及交通規則。

有關這次光復節連假匝道封閉管制措施，高公局說明，10月24日至25日在國1及國5實施時段性部分南向入口封閉，10月25日至26日在國1及國3實施時段性部分北向入口封閉，請民眾多加留意並配合。