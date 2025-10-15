喝下孟婆湯 沉浸式體驗失智者日常挑戰

喝下孟婆湯，化為旅人走進失智症世界。弘道老人福利基金會推出「孟婆體驗」，不模擬痛苦，以旅行、推理、對話打造沉浸式學習，由奇幻景點刺激感官，一步步理解失智日常挑戰。

弘道老人福利基金會推廣老化教育品牌「老教室」，推出「孟婆體驗」全新課程，翻轉社會對失智刻板印象，今天首次在台北舉辦工作坊，參與學員約30人，女性較多，男性約3名，年齡層分布廣，不只有銀髮族，還有年輕人在長照據點工作，盼更認識失智症。

參與者一開始會飲下特製紫色「孟婆湯」，象徵轉換身分，化身為旅人，從失智症患者第一人視角出發；搭上記憶逐漸消逝的神秘巴士，一路探訪無臉族村落、結帳高牆、時間宮殿、衣袖隧道等奇幻景點，親身感受失智症患者記憶喪失、感官失調、時間錯亂與經驗混淆的世界。

在旅行過程中，參與者也將運用「認知功能障礙卡」，推敲失智症行為背後原因，如為何長輩抗拒洗澡、不去廁所，或不再認得家人，沉浸式理解失智症患者因時空錯亂、結帳不易，漸漸變得不愛出門；進而再利用「行動靈感卡」，設計出更友善互動方式與環境。

老教室組長徐昊平說，傳說中喝下孟婆湯會忘記前塵，就像失智者會逐漸失去記憶，甚至行為與個性變得像孩子一樣；這是台灣首度引進日本失智症世界的旅行指南教材，獲授權認證，將失智症結合台灣在地文化，桌遊型卡牌彙整失智症會遇到的44種情境，打造沉浸式學習旅程。

台灣65歲以上長者失智症盛行率達7.99%，每100名長者就有8人罹患失智症；衛生福利部推估未來20年，平均每天將新增48名失智者，平均每30分鐘增加1人失智。今天參與「孟婆體驗」的曾小姐，15年前成了照顧者，公婆先後罹患失智症，當時完全不認識失智症，只能「做中學」。

曾小姐說，非常喜歡將失智症與喝下孟婆湯做結合的沉浸式體驗，相較於艱澀的醫學文本、報導，「孟婆體驗」的沉浸式學習更觸動她，以旅行地圖及互動情境，讓人以直觀、深刻的方式建立正確認知。

「若無法理解失智長者身心與行為改變，照顧者與被照顧者都會身心俱疲」，弘道基金會副執行長張瑋芩說，孟婆體驗不是要模擬痛苦，盼以旅行、推理、對話打造沉浸式學習，由奇幻景點引發感官體會；再透過卡牌推理，練習換位思考，讓參與者理解失智者、學會以理解與耐心回應。

孟婆體驗工作坊課程時間約2至3小時，適合15至30人參與，內容包含失智現況介紹、沉浸旅程、案例推理與行動分享，課程適合國高中、大專院校、企業、醫院、失智共照中心、政府單位等申請；今年更在愛心企業支持下，開放15場課程，提供失智據點或共照中心免費申請。