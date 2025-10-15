看起來像失智 其實是憂鬱？ 注意三大「老年憂鬱症」警訊
70歲的林女士熱愛參與志工活動，平時燒得一手好菜，最喜歡子女周末回家吃飯，與朋友之間也時常透過電話熱絡聯繫，但近期，她頻頻喊這裡痛、那邊疼，而且睡不好，卻找不到病因。體力下降後，變得鬱鬱寡歡，有時焦躁易怒，抱怨孩子別回家來煩，子女希望帶她去就醫，她卻不斷嚷嚷著「自己老了、沒用了」。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，查無病因的身體疼痛，還有情緒改變、活力下降，要考慮老年憂鬱症的可能性。別把憂鬱當失智，或認為只是單純老化，罹患憂鬱症的長者失智風險更高，一旦錯過黃金治療期，進入到失智病程後，只能延緩、無法根治。
根據衛福部的老人狀況調查，台灣65歲以上長者，有41.11%認為自己健康狀況不好；有9.11%的長者獨居；4.39%經常感覺沒有伴（孤獨）；6.5%經常感到緊張、不安或煩躁；5.4%經常感到心情低落、沮喪或絕望；5.34%做事時提不起勁或沒有樂趣；4.78%無法停止或控制憂鬱。
而隨著年齡增加，憂鬱傾向也跟著增加，其中又以「做事時提不起勁或沒有樂趣」增加幅度最大，增加 2.07%。葉雅馨指出，老年憂鬱症的特點，大多以身體症狀來表現，包括「疲憊、記性衰退、身體不適」三大警訊，這些表現容易被誤以為是內外科疾病或老化現象，錯失了治療機會。
葉雅馨建議，主動多關懷身邊長者，引導他們說出心中的感受，不論是開心的或難過的，都能讓情緒有個出口。若發現年長者的低落情緒、對事物失去興趣、睡眠與食欲改變、無價值感、疲倦無力等，症狀持續兩周以上且嚴重影響生活，或已超出自己的能力範圍，應協助長者連結相關的專業資源。
董氏基金會與寶佳公益慈善基金會推動老年憂鬱防治，今年再度與導演葉天倫合作，邀請國民阿嬤陳淑芳、范逸臣、黃沐妍一同為公益演出。劇中長者正處於負向、憂鬱、低落期，在看似平凡的談話中，家人透過主動關懷與傾聽陪伴，彼此願意說出內心的憂慮，道出孤獨、遺憾與自責。
