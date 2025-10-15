民團擬上街抗議中資惡意掏空全真瑜珈 籲檢方徹查

全真瑜珈無預警歇業，引發討論。台灣經濟民主連合今天質疑，此案涉及中國國有資本利用法律與金融等工具，滲透、控制及最終摧毀台灣企業，呼籲檢調徹查，保護消費者權益。

經民連預告，10月20日上午將在全真敦南旗艦館前宣講並遊行，抗議違法中資惡意掏空全真瑜珈。

全真瑜珈宣布10月1日停止營業，並將依法辦理後續歇業破產清算程序事宜。經濟民主連合智庫研究員黃承瀚、經濟民主連合智庫召集人賴中強等人今天在立法院召開記者會，質疑全真瑜珈倒閉的原因，背後有中資滲透掏空台灣的資本劇碼等，也呼籲經濟部應盡速修法防堵中資惡意吸血。

黃承瀚說，全真瑜珈停止營業並非單純的經營不善，而是精心策劃的資本掠奪，相關操作手法清晰揭示中國國有資本如何利用法律與金融工具，滲透、控制並最終摧毀一家辛勤經營的台灣企業。

黃承瀚質疑，全真瑜珈全部的股份為True YogaHoldings Limited所投資持有，而香港上市公司華控康泰則公開揭露持有True Yoga Holdings Limited共29%的股份，華控康泰透過將間接持股比例精準控制在29%，成功規避中資審查。

賴中強也質疑，根據了解，全真瑜珈的董事長涉嫌利用雙重身分，安排並執行極為剝削性的特許權與貸款協議，系統性掏空全真瑜珈的營運現金流，涉及背信等罪嫌，呼籲檢調追究相關人士法律責任。