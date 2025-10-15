生完「心跳飆200」新手媽肺栓塞命危微創溶栓術救命

29歲的何女產後隔天暈眩，起初被診斷是低血糖或低血壓所致，休息後再起身，卻突然痙攣昏倒，緊急送往馬偕醫院急救後，婦產科醫師診斷是產後引起的肺栓塞，立即裝上葉克膜，住院長達23天才救回何女一命。

何小姐年僅29歲，她在懷孕期間身體狀況穩定，也於妊娠將滿40周時，剖腹產下一名女寶寶，生產過程也無異狀，只是產後隔天，她一早下床活動時突然暈眩，醫師起初判斷可能是低血糖或低血壓，建議臥床充分休息後再下床。

但何小姐中午再度下床活動時，仍感到極度不適，隨後因暈眩並突然痙攣昏倒，而緊急送醫，在救護車抵達醫院前，因失去呼吸心跳而壓胸急救，抵達馬偕醫院急診。當時何小姐的血壓低於50毫米汞柱、心跳飆到一分鐘近200次，曾經有短暫恢復意識，但隨即出現呼吸困難、血氧下降，醫師立即判定為肺栓塞，緊急會診心臟外科為患者裝置體外循環（葉克膜，ECMO）及進行肺栓塞疏通手術。

馬偕紀念醫院心臟血管外科主治醫師林育輝表示，傳統治療危及生命的大範圍肺栓塞，必須要鋸開胸骨，藉由體外循環機協助，切開肺動脈後取出血栓，手術傷口大，對於多重疾病且虛弱的病人需要較長恢復期。

因何小姐急救時間較長，初步預判神經學預後堪憂，且左心室功能較差，預計傳統開胸取栓手術後仍需要葉克膜支持數天，除了原先剖腹產後傷口滲血，更多了開胸的傷口，出血風險會更高。

所以與何小姐的先生討論後選擇替何小姐緊急進行EKOS（Endovascular System，超音波震盪導管溶栓術）治療，該手術方式是一種用於溶解血栓的微創醫療技術，透過超音波能量加速藥物深入血栓，加速血栓溶解，近年來在肺栓塞病人的治療上扮演重要關鍵角色。

林育輝表示，利用EKOS手術溶栓導管直接穿過肺血栓處，並利用超音波震盪加速血栓與藥物作用，這種治療方式不但大大降低全身血栓溶解藥物的總量，對於大範圍血管阻塞更能迅速恢復肺循環血流，減輕右心臟壓力，增加左心容積，就像「打通任督二脈」的感覺，讓血栓造成的危急狀況迎刃而解，患者可以多一個不必傳統鋸開胸骨的治療方式。

何小姐手術後藉由葉克膜支持讓心臟休息，由加護病房重症醫學科採用低溫療法接續照顧。住院後情況一天天穩定，沒有留下任何神經學症狀，最後歡喜出院為孩子舉辦滿月酒。

何小姐表示，雖然有確實依照醫師的指示，在生產後穿著醫療級的彈性襪，想要試圖降低產後肺栓塞的風險，但萬萬沒想到隔天下床就感覺有如風雨中船隻，天旋地轉的頭暈，情況更嚴重到有股呼吸不到空氣的窒息感，入院前的最後印象僅停留在雙手不斷向上揮舞掙扎，再次醒來時已是4天後的事。

何小姐丈夫說，雖然孕期中就知道產後有肺栓塞的可能，但因為機率很低，怎麼也沒想到竟然會遇上，感謝醫師在搶救過程中不斷出來說明現況與後續治療的選項，在緊急的情況下，對專業團隊充滿信心。

馬偕紀念醫院婦產科部資深主治醫師陳宜雍表示，根據衛福部2020年生產事故報告書說明，剖腹產為靜脈血栓的危險因子，發生率約為千分之三，遠高於經陰道生產，且近年來比例有增加趨勢，醫界已觀察到此現象，目前由婦產科醫學會進行衛教宣導，建議剖腹產婦女生手術後需盡快下床活動。