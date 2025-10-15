台灣豬肉全球第二貴 立委：供應萎縮是核心問題

近來豬源短缺，豬價至今每公斤動輒破百元，甚至屢創新高。立委今表示，今年1到8月出豬頭數較去年同期大減22%，台灣豬肉已是全球第二貴，豬價飆漲非市場榮景，而是供給嚴重萎縮。

今年台灣豬價屢創新高，今年8月毛豬平均拍賣價曾達到每公斤112元的高點，部分地區甚至高達每公斤120元，原因在於供應量嚴重不足、豬流行性腹瀉（PED）、藍耳病（PRRS）等造成育成率低迷，以及天熱影響豬隻採食量與換肉率，還有部分養豬場因環保法規等因素離牧。

立法院經濟委員會今天邀請陳駿季列席報告業務概況，並備質詢。

立委林岱樺表示，今年7月，毛豬每公斤均價達106.3元，8月更突破108元，創下近30年新高，也來到全球第二高價；另根據全國養養豬協會2025年8月報告指出，今年1月至8月全台每月平均有61天出豬頭數低於2萬，比去年同期下降逾22％。我國豬肉每公斤生產成本92元，美國則是每公斤68元左右，即使空運來台還是比台灣便宜。

疾病部分，國內小豬藍耳病感染率超過27％、豬流行性腹瀉在南部育成場發生率達18％，北、中、南育成率普遍低於50%，「豬價飆漲非市場榮景，而是供給重萎縮」。

林岱樺說，按照美國農業部（USDA）與 WTO的最新談判草案，美國已要求對台豬肉關稅調降至低於10%；根據丹麥農業理事會報告，丹麥豬的飼料轉換效率多數低於2.6（2.6公斤飼料養1公斤豬肉），而台灣現行多在3.4至3.6之間。代表即使兩邊豬價都是0元，國外豬的成本至少要低25%至30％，在這種競爭條件下，我國若無強化種源基因提升生產效率並建立防疫韌性，台灣豬農將毫無勝算。