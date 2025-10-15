年初爆缺藥…病友一度憂用藥斷炊 食藥署公告「速效胰島素」恢復供應
速效胰島素為糖尿病友必要藥品，今年初國內爆發速效胰島素缺貨，基層藥局一劑難求，一度傳出病人需要回醫院重新掛號才能領藥。當時衛福部食藥署指出，速效胰島素「諾易筆」自今年3月開始通報供應問題必須控貨，為此，多次與業者協調，盼盡快補足國內用藥需求，食藥署於10月13日公告，該藥品已在10月7日恢復供應。
食藥署10月13日公告，諾易筆已於10月7日恢復供應。由於速效型胰島素為不少糖尿病病人慢性病處方箋用藥項目，缺藥期間，因藥廠控貨，在藥局領不到貨，病人必須重新回醫院掛號領藥，不僅增加病人負擔，也導致患者憂心治療是否斷炊。
這類藥品全球均有供貨吃緊情況，專家分析，藥廠將產能轉移至生產收益較佳的減肥藥物，導致胰島素相關藥品減產。為此，食藥署除協調業者補足國內用藥，也將鼓勵國內業者組成製藥「國家隊」，由本土業者生產胰島素藥品，提升供藥穩定性。
諾易筆供應業者第一次通報供貨問題，是在今年3月26日，原預計今年10月恢復正常供應，但5月再次通報供應問題時，卻表示明年一月才可恢復供應，後續於6月、8月分別通報因供應問題控貨。食藥署建議，經醫療專業人員評估後，可依病人情況選擇其他速效型胰島素產品替代，並呼籲各醫療院所，將速效型胰島素及類似藥物，優先保留給第一型糖尿病人使用。
食藥署當時建議，藥品短缺期間，非第一型糖尿病人，經醫師評估後適合改用其他藥物者，可轉用混合速效與中長效胰島素類似物注射劑，或其他降血糖藥品替代，包括諾特筆、優泌樂筆混合型等產品，盼藉此維護用藥病人權益，並建議轉用其他藥物病人，臨床醫師應重新評估治療劑量與療效，並再次衛教病人，密切監測療效與副作用。
