「風神」颱風將生成極具威脅 周日起3地劇烈降雨訊號明確 要防災準備

熱帶擾動96Ｗ有機會增強為熱帶性低氣壓，進而形成「風神」颱風。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出歐洲模式周日至下周三的降雨模擬，在風神颱風是穿越呂宋島北端的前提下，降雨型態大致分布情形，颱風距離遠近，仍會影響風雨大小，尤其西部地區變化跟差異會是最大的，「周日起，北東注意共伴大雨」。󠀠

自周日起東北季風增強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，同時颱風外圍暖濕氣流正好在台灣東北與東側交會，將形成大片持續性雲雨帶。預估將為雙北、基隆、宜蘭、花蓮，帶來持續且顯著的雨勢。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，其路徑還有調整空間，未來幾天持續觀察。無論颱風怎麼走，這波強降雨是免不了的，尤其基隆北海岸、宜蘭、花蓮劇烈降雨訊號相當明確，做好防災準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。