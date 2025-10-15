快訊

流感不是小毛病！高齡患者併發肺炎喘到講不出話 一度瀕危

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
慢性病長者流感喘到說不出話來，確診為A型流感且併發肺炎，胸部X光片更顯示大片白霧，呼吸功能急遽惡化。圖／光田醫院提供
慢性病長者流感喘到說不出話來，確診為A型流感且併發肺炎,胸部X光片更顯示大片白霧,呼吸功能急遽惡化。圖／光田醫院提供

中部一名70多歲老翁，長年患有慢性阻塞性肺病及心律不整，日前在家中突然發燒，甚至喘到連走幾步都困難；家屬緊急將他送往光田綜合醫院急診，經胸腔內科醫檢後，確診為A型流感並併發肺炎，胸部X光片顯示大片白霧，呼吸功能急遽惡化，需立即住院治療。

醫師簡格凌指出，「這是典型的流感重症案例，若再晚送醫，後果不堪設想。」這名患者因慢性阻塞性肺病，導致原本肺功能就差，此次流感使呼吸道症狀嚴重惡化，必須依靠氧氣面罩維持呼吸；雖然積極投以抗病毒藥物與抗生素治療，但仍因併發症多，恢復相當緩慢，整整住院兩周才穩定出院，遠超過一般流感患者約一周的住院時間。

簡格凌表示，流感並非僅是「咳嗽、發燒」的小毛病，特別是 「喘到講不出話」就是危險警訊，出現徵兆往往代表呼吸道已有嚴重感染或肺炎。尤其是慢性病患、免疫功能低下者最容易急速惡化；此外，高風險族群包括糖尿病患者、長期使用免疫抑制劑者、癌症治療中的病人，以及心血管疾病或慢性肺病患者，一旦感染流感，重症與死亡風險都會顯著上升。

簡格凌補充說，「很多人以為只有長者或小孩會出現重症，但其實年輕族群若本身免疫力不佳，或延誤就醫，也可能一樣嚴重。」近來甚至收治過一名28歲年輕患者，確診流感後同樣因呼吸困難需要住院治療，因此強調預防重症的最好方法就是「接種疫苗」，除了流感疫苗，COVID-19疫苗也不可忽視，雙重防護不可少。

呼籲65歲以上長者、6個月以上幼兒、孕婦及慢性病患者，都是政府公費疫苗的對象，應把握時間完成接種。

慢性病長者流感喘到說不出話來，確診為A型流感且併發肺炎，胸部X光片更顯示大片白霧，呼吸功能急遽惡化。圖／光田醫院提供
慢性病長者流感喘到說不出話來,確診為A型流感且併發肺炎,胸部X光片更顯示大片白霧,呼吸功能急遽惡化。圖／光田醫院提供

