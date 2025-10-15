快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

秋颱「風神」周五生成不排除登陸 周日起東北季風加持 恐大降溫又豪雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五前高溫炎熱天氣，西半部地區要注意可能會有35度以上高溫，局部地區會有36、37度高溫，外出要注意防曬、多補充水分，小心中暑。本報資料照片
周五前高溫炎熱天氣，西半部地區要注意可能會有35度以上高溫，局部地區會有36、37度高溫，外出要注意防曬、多補充水分，小心中暑。本報資料照片

未來1周天氣可分為3個階段，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，預期「風神」颱風周五、周六形成，目前路徑分歧，「有可能往南部陸地」；周日之後東北季風開始影響，整體高溫會有6至10度降幅，明顯降溫。

第一階段是周五前高溫炎熱天氣，林秉煜表示，西半部地區要注意可能會有35度以上高溫，局部地區會有36、37度高溫，外出要注意防曬、多補充水分，小心中暑。

另外，他說，在基隆北海岸、東半部地區、恆春半島，偶爾會有一些東邊的水氣進來，有一些零星或是局部降雨。中午過後在西半部地區，尤其是山區，要留意零星的午後雷陣雨。

周六天氣開始有些轉變，林秉煜表示，從東邊過來的水氣，開始愈來愈多，包含基隆北海岸、東北部地區降雨機率逐漸增高，甚至會有局部較大雨勢出現。不過，西半部還是維持高溫炎熱天氣，要注意防曬。

周日之後，因為受到下一波東北季風影響，迎風面北台灣地區降雨機率增高，下雨情況也比較明顯。另外，林秉煜表示，受到南邊的熱帶系統逐漸接近，它的外圍環流也會為東半部地區、恆春半島帶來明顯的雨勢。因此周日之後可能要開始注意受到東北季風影響，以及熱帶系統外圍環流的影響，下雨的情況可能會開始逐漸明顯起來。

林秉煜表示，目前在菲律賓東方的熱帶系統，氣象署持續在觀察，它今天上午結構還算鬆散，不過，預估今天到周五之前，它會逐漸向西，逐漸向菲律賓東方近海，它的結構有逐漸增強趨勢。預估它周五、周六有機會進一步增強為「風神」颱風。

不過，林秉煜表示，它增強的時間點和移動方向，對台灣天氣密切相關，尤其周日之後，它的外圍環流會如何影響到台灣的降雨，還有很大的不確定性。

目前天氣，林秉煜表示，台灣附近還是太平洋高壓影響的環境，吹偏東風的影響，所以基隆北海岸、東半部地區，會有些零星降雨。而菲律賓外海的熱帶系統，會持續向西緩慢移動，有逐漸增強的趨勢，預估周五、周六來到菲律賓東方近海，之後可能逐漸向西北方向移動，朝台灣附近環境在移動。

不過，林秉煜表示，它目前路徑有非常大的不確定性，有可能往南部陸地，或是巴士海峽，甚至通過呂宋島北方陸地之後再開始影響台灣。它的外圍環流配合周日東北季風所帶來的降雨，持續要密切觀察。

林秉煜表示，今天到周五台灣附近偏東風影響，周六晚上到周日東北季風逐漸南下，周六是轉變期間。而南邊的熱帶系統今明兩天逐漸發展，周五、周六的時候逐漸變成熱帶性低氣壓或者颱風，它未來會向西方向移動靠近呂宋島，路徑還是有很大的不確定性。

熱帶系統增強的趨勢和時間點不好掌握，但林秉煜表示，它確實有增強的趨勢。周五、周六有機會變成颱風，接下來因太平洋高壓強弱，路徑以目前資料看起來還是相當分歧，而它的外圍環流配合東北季風，可能帶來進一步的降雨影響。

降雨趨勢，林秉煜表示，今明兩天晴到多雲，偶爾在北海岸、東北部地區、花東地區、恆春半島，有局部零星降雨。周五過後，包括嘉義以南地區、高屏地區、其他山區注意午後雷陣雨。

周六天氣開始轉變，林秉煜表示，偏東風轉為偏東北風影響，所以東半部地區和基隆北海岸的雨勢開始明顯起來，尤其是在東北部、基隆北海岸的降雨明顯變多。西半部地區天氣相對穩定，要注意高溫情況。

林秉煜表示，周日之後，東北季風配合熱帶系統的外圍環流影響，基隆北海岸、甚至北台灣地區，東半部地區尤其宜花東，還有恆春半島，都要注意雨勢會非常明顯，可能會有局部大雨或豪雨發生機會。

溫度趨勢，林秉煜表示，周五之前天氣相當穩定；周日之後，北台灣溫度開始比較明顯下降，高溫降幅可能來到6度之多；等到東北季風開始影響，整體高溫會有6至10度降幅，不過低溫降幅約1至2度而已。因此白天感受偏涼、舒適的溫度，還沒到非常冷的感覺。不過，要注意溫度變化。

周六東南部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及周日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；下周二南部沿海及澎湖亦有長浪發生的機率。

預測天氣圖。圖／中央氣象署提供
預測天氣圖。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

