LINE公益貼圖限時登場 「當肯」用療癒新畫風傳遞陪伴力量

LINE貼圖宣布與財團法人蒲公英希望基金會合作，推出年度公益貼圖系列「當肯 × 蒲公英基金會 讓陪伴成為力量」。邀請擁有超過300萬粉絲的創作者當肯Duncan創作40張手繪風格貼圖，以「陪伴」為主題，透過「我陪你啊」、「你不孤單」等溫暖語句，傳遞日常關懷。貼圖售價新台幣30元，即日起至12月15日限時於LINE貼圖平台上架，銷售所得扣除平台費用後，全數捐贈予蒲公英基金會「全齡身心陪伴計畫」，用於推動心理健康與社會支持行動。

隨著社會壓力與資訊氾濫，青少年心理健康問題日益嚴峻。衛福部統計顯示，自殺已是台灣青少年第2大死因，15至24歲自殺率10年翻倍成長，15歲以下自殺通報件數亦顯著增加。面對挑戰，成立於1992年的蒲公英希望基金會長期以「全人心靈陪伴」為核心，推動弱勢課輔班、心情陪伴師工作坊及數位化資源，協助兒少與家庭建立心理支持網絡。基金會於2022年通過英國SROI認證，每捐出1元可創造16.81元社會價值，展現深厚的公益影響力。

LINE統計指出，台灣用戶每年平均傳送超過1,200張貼圖，貼圖早已成為人們傳遞情感的重要語言。LINE台灣貼圖暨創作者事業部副總經理呂苔君表示：「LINE貼圖不只是表情，更是陪伴的力量。希望透過這組貼圖，讓關懷在每一次傳送中延續。」蒲公英希望基金會創辦人魏悌香也說：「期盼藉此貼圖喚起社會對心理健康的重視，讓關懷成為日常。」

此次公益貼圖由Duncan親自繪製，他以溫暖手繪筆觸呈現療癒氛圍，並加入新角色「阿雲」與象徵希望的「蒲公英」、「光芒」圖像。「這次的核心是『陪伴』，所以我在畫風上做了很大調整，比起以往搞笑的風格，這套貼圖更強調溫暖與療癒。」Duncan笑說：「其中我最喜歡的是『哇』這張貼圖，它確立了整體畫風的基調。」他也分享，自己曾在低潮時因好友與室友的陪伴走出陰霾，因此特別認同基金會提倡的「有品質的陪伴」理念。