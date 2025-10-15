快訊

等到「福勝亭週年慶」了！限時11天「3款人氣定食179元」 加點「甜點、副食飲料」最低20元起

清寒大學生疑為1.8萬學費亡 教育部：校方出現1問題 要亡羊補牢

楊梅休息站又出事！男疑輔駕釀禍猛撞停車場3車釀2傷

很多人都做錯！抽取式衛生紙袋不能丟一般垃圾 弄錯恐挨罰6000元

聯合新聞網／ 綜合報導
抽取式衛生紙的包裝大多為PP膜，材質單純、加工成本低，是相對具有回收價值的材料，回收後也更容易再製利用。 圖／ingimage
抽取式衛生紙的包裝大多為PP膜，材質單純、加工成本低，是相對具有回收價值的材料，回收後也更容易再製利用。 圖／ingimage

許多民眾使用完抽取式衛生紙後，習慣性地將外包裝袋當成一般垃圾丟棄。不過，台中市環保局指出，這類包裝大多採用PP（聚丙烯）塑膠膜製成，屬於可回收資源，且具備一定的再利用價值。只要確認材質單一且保持乾淨，經妥善分類後即可交由回收車處理。若任意混入一般垃圾，則可能依《廢棄物清理法》被處以1,200元至6,000元不等的罰鍰。

台中市環保局曾透過臉書粉專向民眾教學，如何辨別手上的塑膠袋是否可以回收。簡單判斷原則包括：是否能透光、材質是否單一，以及有無明顯髒污。建議大家將乾淨的塑膠袋鋪平並打結，統一收集再交由清潔隊或合法的民間資源回收單位處理。

至於常見的複合材質，如內層含有鋁箔、紙張、PLA或由不同塑膠材料混合製成的夾鏈袋等，則不在回收範圍之內。這類材質無法有效再製，只能視為一般垃圾，最終送往焚化爐作為能源回收處理。

網友也在臉書留言詢問衛生紙塑膠包裝能否回收，台中市環保局回應，只要包裝本身不是複合材質、袋內無殘留雜質與污染，就能和其他塑膠袋一起回收。「回收大百科」網站也指出，抽取式衛生紙的包裝大多為PP膜，材質單純、加工成本低，是相對具有回收價值的材料，回收後也更容易再製利用。

衛生紙 資源回收

延伸閱讀

保護清潔隊員安全！工會籲落實定時定點收運 新北環保局：逐年調整

空品監測布點不足、工廠未列管 竹縣環保局：調整監測點

代丟棄舊家具清除業開價68萬 他收工錢3萬5載路旁交環保局被判刑

買嬌貴水果回家撞出大瘀青？前超市店員教用塑膠袋做「防震氣墊」

相關新聞

秋颱「風神」周五生成不排除登陸 周日起東北季風加持 恐大降溫又豪雨

未來1周天氣可分為3個階段，中央氣象署氣象預報中心技正林秉煜表示，預期「風神」颱風周五、周六形成，目前路徑分歧，「有可能...

吃鹹酥雞別亂丟竹籤！「中暗算」病患多 急診醫籲順手動作不傷人

台灣以美味小吃聞名，店家也都會貼心準備「竹籤」方便顧客食用，醫師「達特傑生」建議，大家將竹籤丟到垃圾桶前可以先將尖端壓下去一點，希望小小的舉動能減少一些收垃圾的人不小心受傷。

高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

台灣高鐵9/22起推「寧靜車廂」新制，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等民眾，來進行勸導卻讓不少帶嬰兒、小孩乘車的家長壓力山大。

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

知名港點分店傳遲發薪資 新北勞檢處：4分店合計已罰10萬元

知名港式點心餐廳「點22」傳出遲發薪資事件，新北市勞檢處今天表示，今年陸續接獲多位民眾申訴「點22」新北的分店延遲發放薪...

看起來像失智 其實是憂鬱？ 注意三大「老年憂鬱症」警訊

70歲的林女士熱愛參與志工活動，平時燒得一手好菜，最喜歡子女周末回家吃飯，與朋友之間也時常透過電話熱絡聯繫，但近期，她頻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。