很多人都做錯！抽取式衛生紙袋不能丟一般垃圾 弄錯恐挨罰6000元

許多民眾使用完抽取式衛生紙後，習慣性地將外包裝袋當成一般垃圾丟棄。不過，台中市環保局指出，這類包裝大多採用PP（聚丙烯）塑膠膜製成，屬於可回收資源，且具備一定的再利用價值。只要確認材質單一且保持乾淨，經妥善分類後即可交由回收車處理。若任意混入一般垃圾，則可能依《廢棄物清理法》被處以1,200元至6,000元不等的罰鍰。

台中市環保局曾透過臉書粉專向民眾教學，如何辨別手上的塑膠袋是否可以回收。簡單判斷原則包括：是否能透光、材質是否單一，以及有無明顯髒污。建議大家將乾淨的塑膠袋鋪平並打結，統一收集再交由清潔隊或合法的民間資源回收單位處理。

至於常見的複合材質，如內層含有鋁箔、紙張、PLA或由不同塑膠材料混合製成的夾鏈袋等，則不在回收範圍之內。這類材質無法有效再製，只能視為一般垃圾，最終送往焚化爐作為能源回收處理。

網友也在臉書留言詢問衛生紙塑膠包裝能否回收，台中市環保局回應，只要包裝本身不是複合材質、袋內無殘留雜質與污染，就能和其他塑膠袋一起回收。「回收大百科」網站也指出，抽取式衛生紙的包裝大多為PP膜，材質單純、加工成本低，是相對具有回收價值的材料，回收後也更容易再製利用。