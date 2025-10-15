吃鹹酥雞別亂丟竹籤！「中暗算」病患多 急診醫籲順手動作不傷人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒吃完小吃後將竹籤末端下折再丟垃圾桶，減少誤傷他人的機率。 示意圖／ingimage
台灣以美味小吃聞名，店家也都會貼心準備「竹籤」方便顧客食用，醫師「達特傑生」呼籲，大家將竹籤丟到垃圾桶前先將尖端壓下去一點，可以降低收垃圾的人受傷的機率。

急診醫師「達特傑生」在Threads發文指出，很多人都會吃鹹酥雞、東山鴨頭之類的小吃，如果有使用木叉（竹籤），建議在丟掉前順手把尖端弄凹，因為自己在急診常常遇到病人是在收垃圾、擠壓垃圾桶時被「暗算」刺傷，而這些人通常是阿嬤、爸爸、媽媽或弟弟。

達特醫生表示「這種puncture wound比較麻煩」，而且通常會需要服用預防性抗生素，所以希望大家可以順手折一下。貼文底下他還透露，有一次喝完酒吃完東西半醉半醒，收拾間也被戳到「整個牙起來」。

貼文發布後網友們也紛紛點頭，「以後會留意的」、「吃完鹹酥雞包起來，澎澎的我拍下去竹籤直接戳到我手掌心…還去診所請醫生拔，然後還打了破傷風」、「小小一支木叉，可能換來一週的抗生素療程，急診真的常見這種『無心卻很傷人』的傷口」、「我都會說我不要竹籤，就是因為我怕會傷到人」。

也有網友分享妙招，「男友教我集中放在一個寶特瓶裡」、「我大都會向下插而不會橫插」、「我會特別用衛生紙把木叉尖尖的地方包起來，原來折凹就可以了」。

